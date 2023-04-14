Експортно-кредитне агентство застрахувало експортні кредити на 340 мільйонів

За перший квартал поточного року банки-партнери Експортно-кредитного агентства підписали 13 нових договорів на загальну суму 50 млн грн.

Як ідеться в повідомленні ЕКА, всього від початку дії програми підтримки експортерів до кінця березня 2023 року Експортно-кредитне агентство разом із банками підтримало на 3,4 млрд грн потенційного експорту. Це 60 кредитів на загальну суму 338,7 млн грн.

Загальна сума підтриманого експорту за всіма продуктами ЕКА – 3,59 млрд грн, із яких – 107,92 млн грн – це експорт, договори за яким були застраховані в ЕКА.

А агентстві пояснили свої підрахунки тим, що кожна гривня застрахованої в ЕКА відповідальності зараз означає 12,2 грн експортної виручки.

"При цьому, хоча сума договорів портфельного страхування майже вдвічі перевищує обсяг індивідуального (204 млн грн проти 133 млн грн відповідно), обсяги підтриманого експорту вдвічі більші в індивідуальному (2,5 млрд грн)", – сказано в повідомленні.

У регіональній трійці лідерів за сумою кредитних договорів першість залишається за Запорізькою областю – 123,51 млн грн, на другому місці – Рівненщина (54,7 млн грн) і на третьому Івано-Франківська область (45,77 млн грн).

За масштабом підтримки експорту лідерство також утримує Запоріжжя (2,41 млрд грн), за яким ідуть Вінниччина (212,61 млн грн) і Львівщина (192,88 млн грн).

Найбільшу популярність як країна-партнер за весь період має Австрія (2,3 млрд грн підтриманого експорту), а також Польща (348,82 млн грн) та Німеччина (249,29 млн грн). У першому кварталі поточного року трійка лідерів за цим параметром склалася з Німеччини, США та Франції.

Лідером серед товарних категорій залишаються електричні машини та обладнання (2,33 млрд грн), набули популярності папір та картон (304,83 млн грн), але деревина й вироби з неї все ще в трійці (169 млн грн). Водночас у поточному році найбільші суми підтриманого експорту зафіксовані у поставках трикотажного одягу (група 61) – 153,59 млн грн.