У Москві почали знімати вивіски російської "дочки" австрійського Raiffeisen Bank

У Москві демонтують принаймні частину вивісок російського "Райффайзенбанку".

У самому банку російській редакції Forbes підтвердили зняття своїх вивісок, пояснивши це "актуальними потребами у підтримці впізнаваності бренду".

"Ми прийняли рішення на даному етапі не пролонгувати контракти на розміщення частини дахових конструкцій", –уточнили у пресслужбі банку.

Раніше очевидці повідомили про демонтаж вивіски банку із будівлі на Калузькій площі.

Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Глава групи Йоханн Штробль на щорічних зборах акціонерів пообіцяв, що Raiffeisen "продовжуватиме скорочувати ділову активність у Росії в міру здійснення цих можливих угод", але має намір зберегти "деякі банківські операції в Росії для виконання умов банківської ліцензії".

Financial Times із посиланням на джерело в керівництві RBI повідомляла, що банк веде переговори з двома "прийнятними" кандидатами на придбання російських активів і сподівається, що зможе узгодити умови виходу з російського ринку до кінця цього року.

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Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.