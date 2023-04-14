ГЕС в умовах паводку замінюють частину потужностей теплових електростанцій, – "Укргідроенерго"
Новини БізнесЦензор Енергетика
Українські гідроелектростанції в умовах весняної повені в 2023 році виробляють в окремі періоди часу близько 20% електроенергії в енергосистемі, що дозволяє заміщати частину потужностей теплової генерації.
Як ідеться в повідомленні "Укргідроенерго", станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів.
"Працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", – сказано в повідомленні.
В "Укргідроенерго" зазначили, що фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі, тому для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях "Укргідроенерго" здійснюються контрольовані скиди води.
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та початку травня очікуються ще більш значні опади.
Будь ласка, зачекайте...