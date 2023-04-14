Німеччина планує заходи жорсткої економії на суму до 20 мільярдів євро, – ЗМІ
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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує пакет заходів жорсткої економії обсягом до 20 млрд євро.
Як пише німецьке видання Spiegel, за допомогою цих заходів Лінднер хоче закрити прогалини у фінансуванні в бюджеті на 2024 рік і водночас створити певний простір для неминучих додаткових витрат, передає Європейська правда.
У німецькому міністерстві наразі відмовилися коментувати повідомлення видання.
Насправді стабільно висока інфляція повинна би забезпечити зростання податкових надходжень, незважаючи на слабку економіку. Однак додаткові надходження недостатньо високі, щоб закрити всі дірки в бюджеті, пише Spiegel.
Тому, на думку федерального Міністерства фінансів, заходи жорсткої економії неминучі. Пріоритет має бути відданий економії в міністерствах з найбільшими соціальними витратами. Це міністерства праці та у справах сім'ї.
У Мінфіні Німеччини вважають, що не варто заощаджувати на Міноборони, де, на думку більшості, і так зекономили надто багато коштів у минулому.
Німецька економіка в 2022 році зросла на 1,9% попри енергокризу.
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