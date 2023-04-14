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Німеччина планує заходи жорсткої економії на суму до 20 мільярдів євро, – ЗМІ

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німеччина

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує пакет заходів жорсткої економії обсягом до 20 млрд євро.

Як пише німецьке видання Spiegel, за допомогою цих заходів Лінднер хоче закрити прогалини у фінансуванні в бюджеті на 2024 рік і водночас створити певний простір для неминучих додаткових витрат, передає Європейська правда.

У німецькому міністерстві наразі відмовилися коментувати повідомлення видання.

Насправді стабільно висока інфляція повинна би забезпечити зростання податкових надходжень, незважаючи на слабку економіку. Однак додаткові надходження недостатньо високі, щоб закрити всі дірки в бюджеті, пише Spiegel.

Тому, на думку федерального Міністерства фінансів, заходи жорсткої економії неминучі. Пріоритет має бути відданий економії в міністерствах з найбільшими соціальними витратами. Це міністерства праці та у справах сім'ї.

У Мінфіні Німеччини вважають, що не варто заощаджувати на Міноборони, де, на думку більшості, і так зекономили надто багато коштів у минулому.

Німецька економіка в 2022 році зросла на 1,9% попри енергокризу.

Автор: Галина Ялівець
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Знов завиють бюргери про необхідність закінчення війни любим способом в Україні та, як наслідок, зупинення допомоги і економія на ній коштів. А кацапи їм не страшні. Ну зайдуть, ну знов повідбирають велосипеди, годинники, якесь майно. У когось цноту, у когось життя. Ну то й що. Було вже. Пережили та й знову переживем.
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15.04.2023 14:58 Відповісти
 
 