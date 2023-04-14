У київських ТРЦ простоює понад 20% торговельних площ, – UTG

Середньозважений рівень вакантності в торговельних центрах Києва продовжує зростати, у березні 2023 року він сягнув 21,5%, що практично вдвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року в 11,5%.

Про це повідомила директорка Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, зростання вільних площ особливо відобразилося на ТРЦ регіонального (вакантність 30,9%) і окружного (19,2%) формату.

Вона зауважила, що за таких умов ТРЦ намагаються активніше залучати нестандартних орендарів – від ЦНАПів до музеїв. Крім того, звільнені після виїзду орендарів площі починають використовувати як майданчики для конференцій/івентів або навіть як експозиційні майданчики.

"Такі нестандартні орендарі можуть тимчасово вирішити проблему вакантності приміщень, відіграти ситуативну рекламну роль, але навряд чи зможуть закріпитися в ТРЦ і стати стабільним генератором потоку. Це пов'язане з тим, що вони найчастіше не платять оренду, не генерують потік і не є комерційними", – пояснила Локтіонова.