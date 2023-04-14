Канада виділила на розмінування України $35 мільйонів із початку війни
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Канада виділила на програму розмінування території України $35,5 млн з лютого 2022 року.
"Із моменту вторгнення ми вже виділили на розмінування $35,5 млн. І це низка заходів з партнерами. Зокрема, програма включає значну кількість обладнання для розмінування, навчання українського персоналу піротехніків і фахівців вибухотехнічної служби", – повідомила посолка Канади в Україні Лариса Галадза в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Крім того, Галадза повідомила, що Канада надала $2 млн для HALO trust (Hazardous Area Life-Support organization) – відомої міжнародної організації, яка займається розмінуванням.
"Зараз Україна є найбільш замінованою країною світу. І якщо ми й надалі проводитимемо розмінування такими темпами, як сьогодні, то мине багато років, і наші онуки ще розмінуватимуть країну! Тому фінансування, яке ми надаємо для навчання нових саперів, дійсно дуже важливе. Ми також надаємо обладнання більшого розміру, щоб прискорити процес. Ми співпрацюємо з американською компанією Tetra Tech, з HALO trust, з нашими партнерами в Європейському Союзі. Ми всі працюємо разом, щоб допомогти утилізувати знайдені боєприпаси, що не розірвалися, і зробити це безпечно", – сказала посолка.
Вона також наголосила на важливості просвітницької частини програми.
"Дуже важливо навчати громадян. Українські діти, українські фермери повинні розуміти знаки, розуміти небезпеку. Канада також підтримує це навчання", – сказала Галадза.
Раніше повідомлялося, що, за оцінками Програми розвитку ООН (ПРООН), роботи з розмінування території України коштуватимуть $37,6 млрд.
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