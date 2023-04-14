Ціни на автогаз почали зростати після чотирьох місяців падіння

Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень із 7 по 14 квітня підвищили вартість скрапленого газу, також почали зростати оптові ціни на автогаз.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях AMIC автогаз подорожчав на 0,8 грн – до 22,49 грн/л.

Крім того, на 0,51 грн – до 22 гривень за літр підняла ціни мережа Ovis.

Автогаз на станціях KLO і "Авантаж 7" подорожчав на 30 коп. і 20 коп. – до 20,99 грн і 19,65 грн за літр відповідно. Окрім цього, вартість LPG підвищили мережі Mango, Chipo, Авіас, VST і "Катрал".

За даними "А-95", у період із 7 по 14 квітня також зросли ціни на автомобільні оптові партії автогазу на 280 грн – до 33 859 грн/т. Робочий діапазон угод склав 31 тис. - 36 тис. грн за тонну.

На аукціоні "Укргазвидобування" 12 квітня ціна на автогаз зросла на 350 грн – до 34 800 грн/т. На аукціоні було реалізовано близько 1,2 тис. т LPG. На торгах "Укрнафти", що відбулися днем раніше, було продано 4 тис. тонн автогазу за ціною близько 34 300 грн за тонну.

Як повідомлялося, востаннє роздрібні ціни на автогаз зростали на початку грудня минулого року, коли вони перевищували 29 гривень за літр, після цього вартість палива стабілізувалась, а на початку січня почала активно знижуватися.