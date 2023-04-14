Держава продала через "Прозорро.Продажі" за час війни активів на 10 мільярдів
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За час повномасштабної війни державна електронна торгова система "Прозорро.Продажі" допомогла заробити до бюджетів різних рівнів понад 10 млрд грн. Так, із 24 лютого 2022 року в системі відбулося понад 18 тис. успішних онлайн-аукціонів з реалізації публічних активів.
Як ідеться в повідомленні "Прозорро", із 10 млрд грн 2,7 млрд грн принесли успішні аукціони з реалізації активів банків-банкрутів, які оголосив в системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Ще 2 млрд грн надійшли до державного та місцевих бюджетів від малої приватизації державного і комунального майна на "Прозорро.Продажі". Успішні земельні онлайн-аукціони допомогли заробити до бюджетів різних рівнів майже 1 млрд грн під час війни.
"Система "Прозорро.Продажі" не припиняла свою роботу з 24 лютого минулого року, і за цей час онлайн-аукціони в системі оголосили майже 3,6 тис. організаторів – це і держоргани, і корпоратизовані підприємства, і місцеві громади, і приватний бізнес", – прокоментував CEO "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.
Серед найдорожчих обʼєктів, які бізнес придбав у прозорий та конкурентний спосіб під час війни в державній електронній торговій системі такі: спецдозвіл на користування надрами на Майорівську площу за 1,1 млрд грн, майнові права та права вимоги від ФГВФО за 410 млн і 350 млн грн відповідно, оренда земельної ділянки загальною площею 35 тис. га за 310 тис. грн та державний порт – Усть-Дунайський за 200 млн грн. Конкуренція на цих аукціонах дозволила встановити ринкову ціну за ці активи.
За даними публічного модуля аналітики "Прозорро.Продажі", наразі на етапі укладання угод в системі є ще понад 2 тис. аукціонів, які можуть принести до бюджетів ще 2,7 млрд грн.
Станом на 14 квітня в державній електронній торговій системі наразі оголошено понад 4,5 тис. онлайн-аукціонів на більше 10,4 млрд грн, у яких можна брати участь. Серед оголошених на "Прозорро.Продажі" торгів 1,6 тис. земельних е-аукціонів, майже 1,4 тис. електронних торгів з комерційних продажу й оренди, 500 торгів з продажу активів банків-банкрутів.
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