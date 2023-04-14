Компанія Кропачова не оплатила приватизацію Білгород-Дністровського порту, його спробують продати знову

Фонд державного майна втретє виставить на приватизацію державний "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Як повідомляє пресслужба Фонду, минулий аукціон з продажу порту визнали таким, що не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.

Нагадаємо, 13 березня ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, під час якого вартість активу зросла у 2,3 рази – з початкових 93,78 млн грн до 220 млн грн.

Цю суму запропонувало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, яке і визнали переможцем приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.

Нагадаємо, призначений на 3 березня перший аукціон із продажу цього порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.

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Фонд держмайна зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї".

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).