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приватизація (1192) Білгород-Дністровський (12) ФДМУ (1207) Кропачов (59)

Компанія Кропачова не оплатила приватизацію Білгород-Дністровського порту, його спробують продати знову

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кропачев
Фото: Epravda

Фонд державного майна втретє виставить на приватизацію державний "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Як повідомляє пресслужба Фонду, минулий аукціон з продажу порту визнали таким, що не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.

Нагадаємо, 13 березня ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, під час якого вартість активу зросла у 2,3 рази – з початкових 93,78 млн грн до 220 млн грн.

Цю суму запропонувало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, яке і визнали переможцем приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.

Нагадаємо, призначений на 3 березня перший аукціон із продажу цього порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.

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Фонд держмайна зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї".

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Уявляю, вирішив Пєтруха взяти собі Гюльчатай за дружину. Розповів товарісчу Сухову. Той каже: "Йдемо до Абдули". Прийшли до Абдули і кажуть: "Віддай Гюльчатай за Пєтруху". Абдула каже: "Принесете через тиждень калим 1000 рублів і зіграємо весілля". Ті відповідають: "Гаразд, готуй". Абдула запросив на весілля своїх друзів, митника, Джавдєта...Заказав ресторан. А в назначений час Пєтруха гроші не приніс.
Абдула, мабуть, і йому, і товарісчу Сухову причандали б відрізав.
Немає на Віталіка Кропачьова Абдули.
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14.04.2023 17:03
+2
Так і було задумано. Поки не візьмуть порт безкоштно, так і будуть гратися з державою.
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14.04.2023 17:28
+1
220 млн це вартість котеджу в центральному районі києва) а тут порт..лох не найшов 6 млн $
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14.04.2023 19:47
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Уявляю, вирішив Пєтруха взяти собі Гюльчатай за дружину. Розповів товарісчу Сухову. Той каже: "Йдемо до Абдули". Прийшли до Абдули і кажуть: "Віддай Гюльчатай за Пєтруху". Абдула каже: "Принесете через тиждень калим 1000 рублів і зіграємо весілля". Ті відповідають: "Гаразд, готуй". Абдула запросив на весілля своїх друзів, митника, Джавдєта...Заказав ресторан. А в назначений час Пєтруха гроші не приніс.
Абдула, мабуть, і йому, і товарісчу Сухову причандали б відрізав.
Немає на Віталіка Кропачьова Абдули.
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14.04.2023 17:03 Відповісти
Переможець аукціону приватизації другого порту (ЄМК ДП «Білгород-Дністровський МТП») НЕ оплатив лот, втратив гарантійний внесок (18 млн грн) і право участі у торгах за цей обʼєкт.
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14.04.2023 19:29 Відповісти
Так і було задумано. Поки не візьмуть порт безкоштно, так і будуть гратися з державою.
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14.04.2023 17:28 Відповісти
220 млн це вартість котеджу в центральному районі києва) а тут порт..лох не найшов 6 млн $
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14.04.2023 19:47 Відповісти
Там лише одна назва "Порт"!

Бачив би його - не казав би так.

Там треба було все знести, викінути все причандалля, і зробити порт з нуля, бо вся його цінність - це місце розташування в гирлі Дністровського лиману.

До речі - саме над тим портом стоїть сумнозвісний міст, який оргки стільки обстрілювали.
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14.04.2023 23:32 Відповісти
Там отличное место для развития спорта, строительства санаториев, баз отдыха. Порт там не нужен вообще! И потому что возить нечего уже через порты, и потому что других портов рядом в избытке!
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15.04.2023 16:51 Відповісти
Саме в цьому місці робити курортну зону не є добрим, бо в гирлі Дністровського лиману непередбачувані течії, тож купатись там дуже небезпечно. 200 метрів убік вздовж берегу моря - будь ласка, так там і так вже курортна Затока.
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15.04.2023 16:59 Відповісти
Так, в самом лимане вопросы течений быстро решаются… В Украине уже почти нет мест для развития гребли, парусного спорта, каякинга и т.д.. Этот лиман - отличное место для этого. Да, и рыборазведению спорт мешать не будет.
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15.04.2023 17:13 Відповісти
Саме так!

Більш того - саме в Дністровському лимані добре розвивати вітрильний спорт, бо там постійно дмуть досить сильні вітри через великі відкриті простори. Саме тому недалеко від північної частини лиману збудовано досить велику вітроелектростанцію.

Ну а на місці порту я навіть і не знаю, що ще можно збудувати.

Ось цей порт - зліва від мосту.

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15.04.2023 17:39 Відповісти
На месте порта причалы и места хранения маломерных судов, краны для их подъема и места ремонта. Причалы для прибрежного флота вдоль Крыма (от Крыма), к Одессе и до Рени… Современный прибрежный флот вполне может конкурировать с авто. Вдоль побережья Турции тысячи паромчиков носятся с запада на восток и обратно, даже по 5-6 грузовиков возят..
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15.04.2023 18:24 Відповісти
купить за 5 лямів тепер ось якби був штаф за насплату в розмірі суси лота, тоді не биковав би
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14.04.2023 20:40 Відповісти
10% від початкової ціни - сума закладу.

Тобто він позбувся 18 млн. гривень.
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14.04.2023 23:33 Відповісти
Краще б за ті гроші віддали нашим партнерам що нам допомагають або туркам, іностранці набагато порядніші чим минулі регіонали
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16.04.2023 07:56 Відповісти
іносранці ( ), бувають і прихованими, а тому продавати потрібно компаніям із світовим ім'ям та бездоганною репутацією...
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17.04.2023 10:45 Відповісти
 
 