Компанія Кропачова не оплатила приватизацію Білгород-Дністровського порту, його спробують продати знову
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Фонд державного майна втретє виставить на приватизацію державний "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".
Як повідомляє пресслужба Фонду, минулий аукціон з продажу порту визнали таким, що не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.
Нагадаємо, 13 березня ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, під час якого вартість активу зросла у 2,3 рази – з початкових 93,78 млн грн до 220 млн грн.
Цю суму запропонувало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, яке і визнали переможцем приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.
Нагадаємо, призначений на 3 березня перший аукціон із продажу цього порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.
Фонд держмайна зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї".
ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.
З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.
До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).
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Абдула, мабуть, і йому, і товарісчу Сухову причандали б відрізав.
Немає на Віталіка Кропачьова Абдули.
Бачив би його - не казав би так.
Там треба було все знести, викінути все причандалля, і зробити порт з нуля, бо вся його цінність - це місце розташування в гирлі Дністровського лиману.
До речі - саме над тим портом стоїть сумнозвісний міст, який оргки стільки обстрілювали.
Більш того - саме в Дністровському лимані добре розвивати вітрильний спорт, бо там постійно дмуть досить сильні вітри через великі відкриті простори. Саме тому недалеко від північної частини лиману збудовано досить велику вітроелектростанцію.
Ну а на місці порту я навіть і не знаю, що ще можно збудувати.
Ось цей порт - зліва від мосту.
Тобто він позбувся 18 млн. гривень.