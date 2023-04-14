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Росія посилила контроль за абонентами мобільного звя’зку: без номерів можуть залишитися 20 мільйонів росіян

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мобільний

З початку квітня російські мобільні оператори почали масово розсилати push-повідомлення та СМС абонентам з проханням підтвердити свої персональні дані шляхом відвідування салону зв’язку або через російський сервіс "Держпослуги".

За словами джерел видання "Коммерсант", це вимушений крок, обумовлений планами Роскомнагляду провести перевірку персональних даних абонентів для виявлення активних SIM-карт, власники яких не підтверджені.

У Роскомнагляді підтвердили проведення моніторингу "достовірності відомостей про абонентів, внесених операторами до баз даних, відповідно до вимог законодавства щодо боротьби з незаконними SIM-картами".

Для цього розроблено інформаційну систему, яка в автоматичному режимі виявляє недостовірні відомості про клієнтів операторів. У разі виявлення такої невідповідності оператор зобов'язаний "внести уточнення або припинити надання послуг абоненту".

В Роскомнагляді додали, що з 2018 року спільно з МВС заблокували понад 423 тис. SIM-карток, 152 тис. з яких – у 2022 році.

За даними співрозмовника видання у галузі, на російському ринку зв'язку зараз до 20 млн активних абонентів з непідтвердженими даними, через місяць їх можуть відключити, якщо Роскомнагляд знайде невідповідності під час перевірки.

Тому мобільні оператори закликають абонентів оновити дані, алже через їх відключення вони за місяць можуть втратити до 7 мільярдів рублів. Деякі російські оператори самі зобов’язують абонентів повідомляти про зміну ПІБ або місце проживання.

Автор: Михайло Орлюк
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кацапи,дзвоніть у рельсу.
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14.04.2023 16:37 Відповісти
В бубон.
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14.04.2023 18:53 Відповісти
А от і "ахілесова п'ята" у нашвидкоруч прийнятій на пітьмі системі військового кріпацтва - номер мобільного може не належати потрібній особі, що числиться в аналах мобоператорів.
Схема ухилення від вручення електронної повістки для московита:
картка з номером свого мобільника викидається, отримується нова картка і номер, зареєстрований на особу, що не підлягає мобілізації (батьки-пенсіонери, сестра, жінка, колега по роботі тощо), аккаунт в системі "Госуслуги" видаляється (якщо він був).
/подяки не потрібно/.
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14.04.2023 16:43 Відповісти
госуслуги удалить невозможно ,за передачу номера штраф, повестка может вручаться члену семьи
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14.04.2023 17:00 Відповісти
можно уйти в бомжи ,их пока не трогают
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14.04.2023 17:02 Відповісти
нам це треба знати? та нехай повісяться всі
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14.04.2023 17:54 Відповісти
На початку 2022 в Україні планувалося зробити те саме протягом двох років.
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14.04.2023 19:22 Відповісти
 
 