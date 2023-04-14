Мер Маріуполя оцінив вартість відновлення міста у 15 мільярдів євро
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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко назвав суми, які, за його словами, необхідні для "швидкого відновлення" зруйнованого міста та його розбудови після його деокупації.
Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Я поясню. Є дві частини. Тобто ми з вересня працювали над тим, щоб сформувати план нашої швидкої дії. Тобто комунальні підприємства, освіта, медицина мають відновитися у місті Маріуполі, що для того треба зробити. Ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити з водопостачанням, з електрозабезпеченням, теплозабезпеченням і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень (342,8 млн євро, – ред.)", – сказав Бойченко в інтерв’ю Радіо Свобода.
За його словами, швидке відновлення – це вода, тепло, світло, комунальний транспорт.
"А якщо ми кажемо про розбудову міста, тобто відродження міста, то інші гроші треба, щоб відродити те, що сьогодні знищила російська армія в місті Маріуполь – 14,5 мільярдів євро. Це місто Маріуполь", – додав мер.
Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. Місто майже повністю зруйновано обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.
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