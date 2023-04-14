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USAID виділить 367 мільйонів на розвиток переробки зернових та олійних культур

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зерно

Програма USAID АГРО надасть 367 мільйонів гривень для співфінансування проєктів з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, ці кошти планується надати в межах двадцяти проєктів з терміном впровадження до двох років.

Програма має на меті покращити доступ невеликих виробників сільгосппродукції до потужностей з доробки, переробки зернових, олійних та бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо.

Очікується, що в межах проєктів виконавці – українські суб'єкти господарювання – надаватимуть ММСП експертну, технічну та фінансову підтримку задля розширення переробки таких культур.

"Діяльність буде спрямована переважно на розширення діючих переробних потужностей, що призведе до збільшення виробництва продуктів переробки зернових з вищою доданою вартістю для внутрішнього споживання та експорту", – зазначається у повідомленні.

Конкретні заходи можуть включати:

  • сприяння створенню осередків розвитку регіональних переробних потужностей зернових, бобових та олійних культур;
  • виготовлення товарних партій продукції з високою доданою вартістю;
  • залучення ММСП до розвитку горизонтального та вертикального партнерства;
  • започаткування та/або диверсифікацію переробки, підвищення продуктивності переробних потужностей;
  • сприяння впровадженню та становленню кращих практик, стандартів контролю якості на різних етапах переробки продукції
  • сприяння започаткуванню та/або диверсифікації виробництва біоетанолу, твердого біопалива з відходів переробки зерна.

Очікується, що реалізація програми дозволить запровадити не менше двох нових технологій доробки/переробки зерна, збільшити кількість робочих місць, а також створити нові переробні підприємства і збільшити обсяги виробництва на вже існуюючих.

Автор: Михайло Орлюк
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