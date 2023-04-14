В Україні викрили міжнародних злочинців, які ошукали громадян Чехії на понад $3 мільйони

Українські правоохоронці спільно з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу та Євроюсту викрили протиправну діяльність міжнародної злочинної організації. Затримано шестеро білорусів та чехів, які налагодили масштабну шахрайську схему.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Гроші у потерпілих виманювали за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представлялися потерпілим співробітниками банківської установи та повідомляли про те, що їх банківський рахунок зламано", – йдеться у повідомленні.

Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих переводити гроші зі "зламаного" банківського рахунку на інший нібито безпечний рахунок.

Водночас ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого "співробітника поліції". Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера – "спуфінг" та "вішинг", тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен.

У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

Такі "колцентри" функціонували у Дніпрі, їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Учасників ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття "на роботу" – володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано шкоду на суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Дніпрі та Дніпропетровській області, а також у Чехії. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Одночасно в Чеській Республіці затримано організаторів оборудки.