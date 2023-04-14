Індійські банки відмовляються проводити платежі за російську нафту дорожче ліміту, – Bloomberg

Несподіване рішення країн ОПЕК та союзників картелю зменшити видобуток може спричинити зростання цін на нафту, в тому числі російську. Це викликаючи занепокоєння у індійських банків, ціна нафти з РФ може перевищити встановлене країнами "Великої сімки" обмеження на рівні $60 за барель.

За даними Bloomberg, Державний банк Індії (State Bank of India) та Bank of Baroda вже попередили індійські нафтопереробні компанії, що не будуть проводити платежі за російську нафту, придбану за ціної вище встановленого обмеження.

Співрозмовники агентства зазначають, що індійські банки почали уважніше відстежувати ціни на нафту з Росії в портах завантаження, перш ніж додати до них витрати на доставку та логістику.

Як повідомлялося, ОПЕК+ сколихнула ринки на початку цього місяця після несподіваного оголошення про зменшення видобутку. З того часу еталонний сорт Brent подорожчав до $87 за барель.

Російська нафта торгується зі значним дисконтом до Brent, але якщо ціни на еталонний сорт перевищать $95 за барель, вартість російської нафти також перевищить встановлений ліміт, пояснив керівник одного з індійських НПЗ.

Інший керівник нафтопереробного заводу в Мумбаї зауважив, що місцеві компанії можуть звернути увагу на інші індійські банки, які мають невеликі закордонні контакти та готові обробляти платежі, не боячись санкцій США.

Торгівля російською нафтою за ціно вище ліміту може призвести до зменшення кількості танкерів, які бажають перевозити такі вантажі, що обмежить постачання нафти з РФ до Індії, а також підвищить вартість доставки, зазначила аналітик Vortexa Ltd Серена Хуанг.

Індія разом із Китаєм стали найбільшими покупцями російської нафти після того, як більшість інших покупців почали відмовлятися від неї після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас Індія використала падіння цін на російську нафту, закупивши рекордні її обсяги.

Водночас Росія може транспортувати та продавати нафту за будь-яку ціну, якщо вона не використовує послуги та судна країн G-7 та ЄС, хоча це дає менше можливостей.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.