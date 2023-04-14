"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста

Поштовий оператор "Нова пошта" зробив переадресацію в межах одного міста безкоштовною.

Як повідомляє пресслужба компанії, послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Тож, без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат, з адреси на адресу, а також із відділення/поштомату на адресу, але в цьому разі доведеться сплатити за доставку кур'єром – 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.

Водночас у компанії підкреслили, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.