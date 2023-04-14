Мера Полтави Мамая звільнили з посади на виконання вироку суду

Виконавчий комітет Полтавської міської ради 12 квітня звільнив Олександра Мамая з посади полтавського міського голови та видано трудову книжку із відповідним записом.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як нагадали в САП, 4 квітня набрав законної сили вирок ВАКС, яким у березні Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Нагадаємо, у цій справі Мамая звинувачували у тому, що у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста" він влаштував на роботу двох людей, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні міського голови та його близького оточення.

При цьому для виплати вказаним особам зарплати, службовці комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що призвело до задання місцевому бюджету понад пів мільйона гривень збитків.

Зрештою, ВАКС призначив Мамаю покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. Водночас суд звільнив його від покарання з іспитовим строком на 1 рік. Також Мамай зобов’язався перерахувати у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів" 2 млн грн.

Як повідомлялося, наприкінці грудня міському голові Полтави Олександру Мамаю також повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ. За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.