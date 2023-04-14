Обсяг легальних операцій грального ринку в березні зріс у 3,5 раза, – нардеп

Упродовж березня 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку склав більше 10 млрд грн, що майже у 3,5 раза більше порівняно з показниками лютого.

Про це повідомив очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, зростання обсягу легальних операцій є наслідком роботи парламентської тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки щодо відбілення грального ринку.

"Переважна більшість операторів вийшла в білу та почала сплачувати податки. Банки припинили надавати сприяння в ухиленні від оподаткування", – наголосив Гетманцев.

Також нардеп повідомив про збільшення попиту на отримання ліцензій з боку компаній.

Як повідомлялося, у березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше, ніж за вес 2021 рік.

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Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.

7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень. Водночас ключова проблема грального бізнесу, за оцінкою Гетманцева, полягає навіть не у пільгах, якими він користувався майже рік, а у системному ухиленні від оподаткування за допомогою електронних технологій розрахунків.