Один із найбільших банків ОАЕ почав блокувати інвестиційні рахунки росіян, – ЗМІ

Другий найбільший банк ОАЕ – Emirates NBD – почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать. Вивести кошти із цих рахунків росіяни не зможуть.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на відповідні листи та клієнтів банку.

Так, російські клієнти банку почали отримувати листи, в яких їх попереджають: у разі, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їх активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, за яким будуть встановлені обмеження щодо переведення готівки.

У листі клієнтам банк зазначає, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок. Перевести їх на свій рахунок до ENBD російський клієнт не зможе.



Продати папери з рахунку клієнт зможе не за допомогою звичного механізму "постачання проти платежу" (delivery versus payment), коли рух цінних паперів та грошей між сторонами угоди відбувається одночасно, а за умови "постачання, вільне від платежу" (free-of -Payment, FOP). За такого механізму переказ грошей відбувається лише після того, як було переведено папери.

ENBD уточнює, що обмеження введені відповідно до "директиви ЄС". Винятків для росіян, які мають резидентство в ОАЕ, не передбачено.