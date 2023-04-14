Орбан отримав відстрочку на газ від Путіна і назвав Україну "фінансово неіснуючою країною"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Заяву Орбана наводять угорська редакція "Радіо Свобода" i 24.hu, повідомляє Європейська правда.

Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але "цей час настане". Він також розповів на нібито погані новини з України щодо становища угорської громади. Згодом він поскаржився на те, що Європа змушена фінансувати забагато потреб України.

"Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться", – сказав Орбан.

Він наголосив, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я замість того, щоб спрямувати ці кошти у бюджети європейських країн, і так "не може тривати безкінечно".

Слова Орбана похвалив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.

Як повідомлялося, раніше цього тижня Росія пообіцяла Угорщині додаткові обсяги газу з відстрочкою оплати, а також фінансування на розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".

У жовтні минулого року Росія вже дозволила Угорщині відстрочити платежі за газ на три роки, а також збільшити імпорт газу понад передбачені контрактом обсяги.

Нагадаємо, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.