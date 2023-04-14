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Угорщина (434) газ (7456) Путін (903) Віктор Орбан (34)

Орбан отримав відстрочку на газ від Путіна і назвав Україну "фінансово неіснуючою країною"

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орбан,путін

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Заяву Орбана наводять угорська редакція "Радіо Свобода" i 24.hu, повідомляє Європейська правда.

Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але "цей час настане". Він також розповів на нібито погані новини з України щодо становища угорської громади. Згодом він поскаржився на те, що Європа змушена фінансувати забагато потреб України.

"Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться", – сказав Орбан.

Він наголосив, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я замість того, щоб спрямувати ці кошти у бюджети європейських країн, і так "не може тривати безкінечно".

Слова Орбана похвалив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.

Як повідомлялося, раніше цього тижня Росія пообіцяла Угорщині додаткові обсяги газу з відстрочкою оплати, а також фінансування на розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".

У жовтні минулого року Росія вже дозволила Угорщині відстрочити платежі за газ на три роки, а також збільшити імпорт газу понад передбачені контрактом обсяги.

Нагадаємо, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+27
Плюс до цього тотально перевірити українських угорців на предмет таємного громадянства інших держав. В кого знайшли, примосове вилучення українського та висилка в країну громадянства. Вони завиють, бо лишитись своїх доходів і палаців, яких вони ніколи не побудують в Угорщині, буде для них крахом всього життя.
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14.04.2023 12:35
+22
Акуевший гандон. Украина что-то покупает у Угорщины? Нужен срочный бойкот всем венгерским товарам, и также перестать поставлять туда украинскую продукцию и запретить транзит (вроде бы нефти). Пусть северным морским путем завозят. Также перекрыть дотации Евросоюза. И посмотрим какая Угорщина финансово существующая страна
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14.04.2023 12:18
+22
Якщо на Ізраіль нападуть сусіди, то за пів року вона стане точно такою ж фінансово неіснуючою без дотацій зовні.
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14.04.2023 12:37
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Акуевший гандон. Украина что-то покупает у Угорщины? Нужен срочный бойкот всем венгерским товарам, и также перестать поставлять туда украинскую продукцию и запретить транзит (вроде бы нефти). Пусть северным морским путем завозят. Также перекрыть дотации Евросоюза. И посмотрим какая Угорщина финансово существующая страна
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14.04.2023 12:18 Відповісти
Плюс до цього тотально перевірити українських угорців на предмет таємного громадянства інших держав. В кого знайшли, примосове вилучення українського та висилка в країну громадянства. Вони завиють, бо лишитись своїх доходів і палаців, яких вони ніколи не побудують в Угорщині, буде для них крахом всього життя.
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14.04.2023 12:35 Відповісти
Типу "бий своїх, аби чужі боялися" ?

І як Ви "перевірите" ? От практично ? Запитаєте : "У тебе є угорське громадянство ?" Людина каже : "Ні, от тобі хрест". І що далі ? Угорщина бази даних по виданих в Закарпатті паспортах не дає . . . Як Ви збираєтеся це встановлювати, аби "примусово позбавити громадянства, вислати в Угорщину . . ." ? Я вже мовчу про те, що в тилу зробите кіпіш в самий незручний момент.

Такі речі треба робити після перемоги над росіянами, це по-перше, а по-друге, продумати механізм грамотно, заручитися сприянням нового угорського уряду (після того, як Орбана буде скинуто після війни) і так далі. Хірург на операцію зі скальпелем приходить, а не з алебардою чи мачете . . .
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15.04.2023 14:24 Відповісти
Розумієте, якби я знав окрім ЩО треба ще й ЯК треба, то не сидів би на цьому форумі за своїм конченим лаптопом. А лежав би на пляжі десь далеко на райських островах. Вірніше, спочатку на великій посаді в уряді, а потім як повезе, або на райських островах, або у в'язниці.
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15.04.2023 14:49 Відповісти
Корбана ж перевірили якось, так і їх перевірять.
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15.04.2023 15:58 Відповісти
давно ігнорую угорські товари. і усіх закликаю.
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14.04.2023 17:39 Відповісти
Я щось взагалі не можу пригадати якісь угорські товари.
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14.04.2023 23:21 Відповісти
Опариш, бойли, всяка прикормка на риболовлю. Коли у нас торік був ажіотаж на сіль, купила пачку угорської, потім нею посипала лід на дорозі біля себе. Сіра і брудна.
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15.04.2023 15:26 Відповісти
А, тоді зрозуміло, чого я не знаю угорські товари - останній раз риболовив років 40 назад, коли 6 років було
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15.04.2023 16:17 Відповісти
Ще десь у 1989-му була така угорська ковбаса у консервній ******** - "Глобус". Наскільки пригадую, значно смачніша від абажаємої "совками" "калбаси па 2-20".
Ще автобуси "Ікарус" колись були. Суттєво відрізнялись на краще від совєццьких "ЛіАЗів" (ще то було жахіття!).
...А щось іще дійсно важко згадати.
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16.04.2023 01:18 Відповісти
Ковбасу не пам'ятаю, а Ікаруси - так. В Києві в дитинстві саме вони були рейсовими в середині міста.
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16.04.2023 01:33 Відповісти
Так, і не лише в Києві; темно-жовті були на міських маршрутах, а темно-червоні - на міжміських.
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16.04.2023 02:39 Відповісти
мені траплялись кетчупи, соуси... кукурудза "бандюєль". "несквік" там бадяжать... та дофіга, якщо читати етикетку.
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17.04.2023 11:50 Відповісти
лише вино і трошки консервів-соусів. Не купую принципово
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14.04.2023 20:41 Відповісти
Ну, вибір вин зараз є, і непоганий - на будь-яке вподобання і будь-який гаманець: грузинські, молдавські, іспанські, чилійські, південно-африканські, французькі, італійські... Якось для проби взяв біле сухе грецьке "Ionos" - залишився дуже задоволеним.
Та й із консервами-соусами порядок - наші цілком пристойні, а коли хочеться "чогось звідтам", - можна придбати все, що треба.
Тому мадяри можуть строєм, з піснею і рівними рядами крокувати вслід за одним вайенним лаптєплавом, наминаючи свої конзерви і запиваючи їх своїм вином.
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16.04.2023 02:56 Відповісти
Обидно сказал. Но не возразишь ему - так и есть.
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14.04.2023 12:34 Відповісти
Якщо на Ізраіль нападуть сусіди, то за пів року вона стане точно такою ж фінансово неіснуючою без дотацій зовні.
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14.04.2023 12:37 Відповісти
Це, до речі, справедливо і для самої Угорщини в подібному випадку.
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14.04.2023 12:38 Відповісти
Ми, шановний ,зараз говоримо не про Ізраїль, не про Гвінею Бісау й не про Галапогоськи острови ... Мова йде про те, що орбан образив Україну. Саме її. Й сум у тому, що зелені довели країну до жебрацтва й тому нічим на цю образу відповісти.

З Вашого посту виникає враження , що Зе-Украиїна ретельно готувалася до навали... ставила на потік виробницьтво ракет, гармат та іншої зброї, не розкрадала бюджет і дбала про зміцнення кордонів. Але чи дійсно було саме так? Чи може навпаки?

У чому з перерахованого винен сусід? У тому, що ракетні програми були закриті? У тому що кордони відкрили - війська відвели? У тому, що людей не евакуювали - це всі сусіди винні? Чи може ні?

І тепер, коли союзники наповнюють бюджет на 80%, годують населення, а влада продовжує красти - що ви маєте заперечити ****** сину орбану, при всій його лайновості ?

Отже, шановний, думаймо про Украиїну: чому так сталося із нею? Не на часі зараз турбуватися про глобус взагалі - щоб... і як ... і з ким сталося.
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14.04.2023 13:45 Відповісти
Це у вас таке етнічне? Робити висновки з єдиного слова? Співставлення з Ізраілем я зробив виключно з прапорця попереднього дописувача. Був би він з Лівану, чи Фінляндії я б написав про ці країни. Бо повномасштабна війна завжди приводить до економічного колапсу незважаючи на назву країни. Про крадуть. Так, згоден. Але не це являється причиною того що Україна зараз на балансі низки інших країн. Добре, що не на вашому. Бо ви й самі на балансі потужної Америки.
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14.04.2023 13:56 Відповісти
ось мені також не зрозуміло, навіщо українці вибирають до влади неукраїнців? напр. ВАЗ, українець?
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14.04.2023 17:25 Відповісти
Може це привід подумати яке мінімальне значення для будь-якої людини грає те яким х**м її зробили, а важливіше виховання та менталітет?

Чи, може, Вам комуняка Кравчук ...чи будівельник грабіжницького олігархату Кучма більше довподоби. Як на мене - таке ж саме лайно, як і зеля... Без різниці, хто кого народив.

А Ваше питання "навіщо українці вибирають до влади неукраїнців?" - це до кого?! До мене ?! Так я теж не розумію, як козацький вільний народ міг обрати таке радянське лайно. Й справа тут не в тому єврей він чи турок... а тому, що він ментально наскрізь «Совок», який стільки горя в Україні завдав. Ну-так навіщо обрали?
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14.04.2023 19:43 Відповісти
Більшим лайном ніж зеленський, можливо, був тільки овоч бо навіть ті всі інші президенти, незважаючи на всі їхні недоліки, в такій обстановці не могли би накоїти більшої шкоди країні ніж ця зелена шмаркля.
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15.04.2023 13:22 Відповісти
Більшого лайна ніж Ющенко - Іуда не знайти. Окрім янека
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16.04.2023 09:38 Відповісти
зрозуміло ж що це не про етнічне походження, неукраїнець це той, кому глибоко начхати і на Україну і на українців, і на їз культуру і на їх боротьбу за існування. А вибирають неукраїнців нам олігархи, корупціонерне це болото, які дуже навіть проросійські, а українські вони тільки і виключно за територіальною ознакою, ще мають українське громадянство, крім іншіх ясна справа.
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15.04.2023 16:04 Відповісти
на Угорщину навіть нападати не будуть, відріжуть фінансування з ЄС з рашки, де вони там ще беруть і від кого і все.
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15.04.2023 15:59 Відповісти
Возразіть єсть что, просто нє кому, мой сємітскій не друг...
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14.04.2023 14:58 Відповісти
Орбан лизнул путлеру, уж так лизнул. Кремлевская консерва, которая сама за бабло всякую хрень несет. Надо его с Ле Пен спарить в позе 69, их подвальному хозяину может понравится.
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14.04.2023 13:15 Відповісти
Орбан идиот.В Украине жизнь продолжается и в обиходе гривна, и НБУ работает. И не надо дураку бросаться словами. Кто ясно мыслит,тот ясно излогпает.В Украине война и другие страны помогают. Даже Венгрия. Его высказывание для дураков или врагов Украины.
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14.04.2023 13:19 Відповісти
З угорців більше шкоди ніж допомоги. А офіційних біженців в Угорщині 15 чол. Решта на свій кошт живуть.
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15.04.2023 15:31 Відповісти
А Угорщина фінансово існуюча країна ? Виключіть кредити МВФ і допомогу із структурних фондів ЄС, виключіть політично-обумовлені кредити росіян (АЕС "Пакш", газ, нафта), вирубіть вільний доступ до ринку ЄС і де буде фінансова ситуація Угорщини ?
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14.04.2023 13:21 Відповісти
Чиє б нявчало, а орбана б мовчало. У ЄС мадярщина - жалюгідний реципієнт.
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14.04.2023 13:29 Відповісти
Яка різниця, що ляпнула ця рашистська шавка. Вона взагалі ніщо, ні в політичному, ні в військововому, ні в економічному плані. Повний нуль.
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14.04.2023 13:40 Відповісти
а й його матом тут можна? Бо дуже хочеться...
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14.04.2023 15:04 Відповісти
Взагалі то є якісь норми етикету спільноти, але якщо дуже хочеться-то можна...та і потрібно. Мадярську сволоту потрібно шпитити де тільки можна
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14.04.2023 15:46 Відповісти
Хотелось бы в цифрах узнать, что Венгрия даёт Европе? Или только берёт.
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14.04.2023 15:51 Відповісти
Хай 3,14 здують на свою історічну батьківщину -- Комі-Пермяцький нац. округ.
що існує на півночі Уральских гір. Панонія -- це центр Європи.
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14.04.2023 16:02 Відповісти
Дипломатичні відносини розірвані?
Ні!
Скільки ще лайна нам треба на голову?
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14.04.2023 16:20 Відповісти
вітя чурбан, .. одним словом
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14.04.2023 17:28 Відповісти
може Україні помінятися з Венгрією? Ми замість них в ЄС та на дорогий газ, а вони в такий бажаний тайожний союз та дружити з нелюдями-дегенератами
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14.04.2023 20:43 Відповісти
Яким боком Угорщина отримує Російський оаз? Не через газопровід Дружба??? Коли його перекриють щоб і зелебобики перестали баригувати на крові і Орбан пішов на **уй
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14.04.2023 21:27 Відповісти
Через газопровід "Союз"
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14.04.2023 22:19 Відповісти
" заслуживает отдельного одобрения искрометная идея господина Володина создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии. "Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", - с надеждой заявил Володин, за что ему от русских людей отдельное спасибо, ведь они прирожденные спасатели народов, одной Украины им до обидного мало, границы бывшего соцлагеря у них прям по сердцу прошли, и с этим надо тоже что-то решать"

(В.Рыбников)
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14.04.2023 23:42 Відповісти
Есть еще способ сделать Украину финансово состоятельной - вывести с ее территории всех захватчиков - а ми тут сами нормально проживем.Кстати,к нам приходят танки Т54,которые давили венгров в свое время в будапеште - орбан,возьми их себе.
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15.04.2023 08:13 Відповісти
Одна німецька ********** також була прихильницею кацапського газу. І де вона зараз і де зараз той кацапський газ у Німеччині.
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15.04.2023 10:31 Відповісти
Нарешті дочекалися!Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу. DW.
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15.04.2023 11:30 Відповісти
Яка огидна людина Орбан, угорцям повинно бути соромно за таку чмоню і щось вже нарешті почати з цим робити, бо наслідки обов'язково будуть.
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15.04.2023 11:40 Відповісти
Стосовно Орбана , хочу нагадати, Вельковельможному панству , через кого ,яку країну, Угорщина, отримує цей клятий газ , . Ну це по-перше. А по-друге, я не розумію що з вами не так , я стосовно економіки, ну якщо це явище в Україні, можно так назвати . Розповім, одну історію, колись в стародавні часи , у Ізраїлю та Лівану , трапилась війна . Ракети летіли ,що мати не журись. Так ,вот , я працював тоді на заводі CNC , завод виробляв щось .......для .........зборїних сил . Так це я для чого , зміни були по 12-годин на сім діб у тиждень, по дві зміни на добу . На рахунок безпеки, пару разів падали ракети , навколо завода , захищали станки . Стіни були усі в дірках. Так , ось за час війни, наш господарь придприємства , озолотився, після війни, змінив усі станки на нові . І не він один такий, це повсемістно , у Ізраїлю, на рахунок економіки, війна пішла на користь. Цін на нерухомість почали стрімко зростати , . Тому , я і кажу , що не розумію, що з вами не так .
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15.04.2023 13:15 Відповісти
До яких пір ЄС та НАТО будуть терпіти в своїх лавах цього відкритого ворога?
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15.04.2023 13:25 Відповісти
То згадав би вже про "подвиги" своїх дідів в Україні під час другої світової. Вже ж нема чого соромитись!
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15.04.2023 16:38 Відповісти
В Україні один також повівся на скидку на газ від москалів. І де він? Там будеш і ти, дурний мадяре.
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15.04.2023 17:21 Відповісти
нагадайте цьому орбану членососу як советськие танки намотували на гусеницы громадян будапешта в 1956 р. коли було повстання проти сересера , а цей ублюдок вилизуе ***** гэбэшному , просто зневажае тих загиблих людей
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15.04.2023 17:34 Відповісти
виньтя йорблан - мадьярская ***** заднеприводная с мордой дебила.
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15.04.2023 18:01 Відповісти
угри всіх країн, обєдіняйтєсь !
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15.04.2023 18:25 Відповісти
Вечные неудачники мадяры...То в первою мировую хапнули,то во вторую не на тех поставили,вот и втретий раз облом,походу конец близок,да орбаношлюх...
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15.04.2023 20:35 Відповісти
шлюхан венгерский. за пару косых и к машке захаровой эскортом поедет, шо тот газ.
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15.04.2023 23:10 Відповісти
Забыл Витюня упомянуть одну важную деталь: экономика его Венгрии существует исключительно благодаря сосанию русского шланга (я за нефть, но мне нравится о чем вы подумали).
И даже несмотря на дешевую нефть, а значит энергию и ГСМ для транспорта, экспорт Венгрии - 121 млрд евро.
Экспорт Франции - 487 млрд евро.
Экспорт Швейцарии, которая размером с гулькин нос и практически без природных ресурсов - 141 млрд.
Экспорт Турции - 254 млрд.
Украина, с коррупцией, с разбитой экономикой, в состоянии войны с противником во много раз превосходящим силами, разбивающим нашу инфраструктуру - 44 млрд, то есть всего лишь в три раза меньше сытой мирной ЕС-ной Венгрии с практически шаровым газом и нефтью.

Короче я просто хотел написать, что пшел он нахй.
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16.04.2023 07:28 Відповісти
А вот если трубопровод на вЯликАю *********, что по нашей территории качает чёрную жижу из Параши, поставить на полугодовой профремонт, то на сколько миллиардов сократиться экспорт этих восточноуральских полубурятов полуцыган?
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16.04.2023 08:42 Відповісти
 
 