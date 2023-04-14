Орбан отримав відстрочку на газ від Путіна і назвав Україну "фінансово неіснуючою країною"
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Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.
Заяву Орбана наводять угорська редакція "Радіо Свобода" i 24.hu, повідомляє Європейська правда.
Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але "цей час настане". Він також розповів на нібито погані новини з України щодо становища угорської громади. Згодом він поскаржився на те, що Європа змушена фінансувати забагато потреб України.
"Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться", – сказав Орбан.
Він наголосив, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я замість того, щоб спрямувати ці кошти у бюджети європейських країн, і так "не може тривати безкінечно".
Слова Орбана похвалив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв.
"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Медведєв.
Як повідомлялося, раніше цього тижня Росія пообіцяла Угорщині додаткові обсяги газу з відстрочкою оплати, а також фінансування на розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".
У жовтні минулого року Росія вже дозволила Угорщині відстрочити платежі за газ на три роки, а також збільшити імпорт газу понад передбачені контрактом обсяги.
Нагадаємо, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.
Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.
Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
І як Ви "перевірите" ? От практично ? Запитаєте : "У тебе є угорське громадянство ?" Людина каже : "Ні, от тобі хрест". І що далі ? Угорщина бази даних по виданих в Закарпатті паспортах не дає . . . Як Ви збираєтеся це встановлювати, аби "примусово позбавити громадянства, вислати в Угорщину . . ." ? Я вже мовчу про те, що в тилу зробите кіпіш в самий незручний момент.
Такі речі треба робити після перемоги над росіянами, це по-перше, а по-друге, продумати механізм грамотно, заручитися сприянням нового угорського уряду (після того, як Орбана буде скинуто після війни) і так далі. Хірург на операцію зі скальпелем приходить, а не з алебардою чи мачете . . .
Ще автобуси "Ікарус" колись були. Суттєво відрізнялись на краще від совєццьких "ЛіАЗів" (ще то було жахіття!).
...А щось іще дійсно важко згадати.
Та й із консервами-соусами порядок - наші цілком пристойні, а коли хочеться "чогось звідтам", - можна придбати все, що треба.
Тому мадяри можуть строєм, з піснею і рівними рядами крокувати вслід за одним вайенним лаптєплавом, наминаючи свої конзерви і запиваючи їх своїм вином.
З Вашого посту виникає враження , що Зе-Украиїна ретельно готувалася до навали... ставила на потік виробницьтво ракет, гармат та іншої зброї, не розкрадала бюджет і дбала про зміцнення кордонів. Але чи дійсно було саме так? Чи може навпаки?
У чому з перерахованого винен сусід? У тому, що ракетні програми були закриті? У тому що кордони відкрили - війська відвели? У тому, що людей не евакуювали - це всі сусіди винні? Чи може ні?
І тепер, коли союзники наповнюють бюджет на 80%, годують населення, а влада продовжує красти - що ви маєте заперечити ****** сину орбану, при всій його лайновості ?
Отже, шановний, думаймо про Украиїну: чому так сталося із нею? Не на часі зараз турбуватися про глобус взагалі - щоб... і як ... і з ким сталося.
Чи, може, Вам комуняка Кравчук ...чи будівельник грабіжницького олігархату Кучма більше довподоби. Як на мене - таке ж саме лайно, як і зеля... Без різниці, хто кого народив.
А Ваше питання "навіщо українці вибирають до влади неукраїнців?" - це до кого?! До мене ?! Так я теж не розумію, як козацький вільний народ міг обрати таке радянське лайно. Й справа тут не в тому єврей він чи турок... а тому, що він ментально наскрізь «Совок», який стільки горя в Україні завдав. Ну-так навіщо обрали?
що існує на півночі Уральских гір. Панонія -- це центр Європи.
Ні!
Скільки ще лайна нам треба на голову?
(В.Рыбников)
И даже несмотря на дешевую нефть, а значит энергию и ГСМ для транспорта, экспорт Венгрии - 121 млрд евро.
Экспорт Франции - 487 млрд евро.
Экспорт Швейцарии, которая размером с гулькин нос и практически без природных ресурсов - 141 млрд.
Экспорт Турции - 254 млрд.
Украина, с коррупцией, с разбитой экономикой, в состоянии войны с противником во много раз превосходящим силами, разбивающим нашу инфраструктуру - 44 млрд, то есть всего лишь в три раза меньше сытой мирной ЕС-ной Венгрии с практически шаровым газом и нефтью.
Короче я просто хотел написать, что пшел он нахй.