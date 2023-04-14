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Новини Енергетика
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"Енергоатом" почав підготовку до арбітражу проти Росії через окупацію Запорізької АЕС

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енергоатом

НАЕК "Енергоатом" має намір стягнути з Росії збитки, завдані військовою агресією. Зокрема, у березні компанія вручила представникам РФ повідомлення про спір у зв’язку з експропріацією своїх інвестицій, розташованих у Запорізькій області, включаючи окуповану Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"У письмовому повідомленні йдеться про колосальні збитки, завдані "Енергоатому" країною-агресоркою, та вимагається їхнє відшкодування. У разі неможливості вирішення спору мирним шляхом, "Енергоатом" передасть відповідний спір до міжнародного арбітражу", – наголосили в компанії.

Юридичну підтримку "Енергоатмоу" надав провідний міжнародний юридичний радник Shearman & Sterling LLP.

Як нагадали українські атомники, аналогічне повідомлення було направлено до Росії у 2021 році у зв’язку з втратою "Енергоатомом" своїх інвестицій в Криму.

Як повідомлялося, напередодні суд у Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Автор: Юлiя Недашківська
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От що за інерція така? Рік вже минув.
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14.04.2023 23:50 Відповісти
Йде другий рік великої війни, а ці діячі вже почали підготовку до арбітражу. А куди їм поспішати. Зарплату отримують вчасно.
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16.04.2023 17:02 Відповісти
Це спроба продати ЗАЕС рашкі.
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15.04.2023 08:16 Відповісти
 
 