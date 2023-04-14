До виконання суспільно корисних робіт уже залучено понад 14 тисяч безробітних

До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення" залучено 14,5 тисяч безробітних в 16 областях.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, нещодавно до проєкту долучились Херсонська та Тернопільська область. Із початку року до виконання суспільно корисних робіт залучили майже 11 тис. людей.

"Лідером серед регіонів в цьому проєкті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують 3 600 безробітних. Загалом учасникам проєкту держава вже виплатила 85 млн грн за відновлювальні роботи", – зазначила Бережна.

Вона нагадала, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, найчастіше безробітних залучають до розбору завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, відновлення житлових будинків, що пошкоджені в результаті бойових дій та їх наслідків; будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб, заготівлі дров для військових та населення тощо.

Оплата за виконані роботи складає щонайменше 6 700 грн і є вищою, ніж середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку.

Найбільше безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в:

Полтавській області – 3 600 осіб;

Донецькій – 1 900 осіб;

Київській – 1 800 осіб;

Харківській – 1 700 осіб;

Чернігівській – 1 500 осіб.

Проєкт "Армія відновлення" запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Із безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн.