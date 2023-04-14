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Словаччина заборонила продаж та переробку українського зерна

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Про це йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на підставі незадовільних результатів аналізу 1500 тонн пшениці з України. У контрольному зразку виявили наявність пестициду, який "не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини".

Відтак міністерство спільно з підпорядкованими організаціями забезпечить збір проб всього зерна та борошна з України, яке вже зберігється в Словаччині.

Наголошується, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина поінформує усі країни-члени ЄС та українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на майбутній зустрічі.

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підкреслили у відомстві.

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Як повідомлялося, наприкінці березня прем’єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до керівництва Євросоюзу з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС.

Нагадаємо, традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. У низці країн, зокрема, в Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщині та Болгарії, тривають протести проти українського зерна. 

Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що звернеться до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно напрацюють нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Звикли все робить на авось
Перевврки заборонили /от результат /
Ніяке виробництво в країні не перевіряють
Продукція / що даже криси не хочуть їсти /
Приніс сардельки /кіт не балований /понюхав і пішов
Гости зробили не для українців а для '''підприємців'''
Про ту даже розмови не має
Ніхто ні за що не відповів
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14.04.2023 12:43
+5
Так вот чим травлять народ України.......
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14.04.2023 12:46
+3
Чому в Україні використовують пестициди заборонені у ЕС?В Україні є ціле відомство в уряді яке займається тільки сільським господарством ,ось питання на уя його потрібно взагалі??Чи так аби бюджет пиляти понастворювали міністерств та відомств ...
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14.04.2023 14:06
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Звикли все робить на авось
Перевврки заборонили /от результат /
Ніяке виробництво в країні не перевіряють
Продукція / що даже криси не хочуть їсти /
Приніс сардельки /кіт не балований /понюхав і пішов
Гости зробили не для українців а для '''підприємців'''
Про ту даже розмови не має
Ніхто ні за що не відповів
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14.04.2023 12:43 Відповісти
Перевірки завжди тільки збирали хабарі!
Ви вже заколєбали своїми котами, старі пєрдуни!

Купуй свиню самостійно, розділуй її в ванній, і вари з неї сардельки, щоб кіт жрав
А ще корову заведи на балконі - бо коти і молоко з магазину не п'ють!
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14.04.2023 14:44 Відповісти
А шо это ты так нервничаешь? ЧП "Вонючая колбаса из копыт и китайского ароматизатора"?!?
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15.04.2023 14:15 Відповісти
мой кот если сожрет польскую сосиску то потом рыгает, без вариантов. Так что не в проверках дело. Коты пошли балованные.
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14.04.2023 16:08 Відповісти
Так вот чим травлять народ України.......
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14.04.2023 12:46 Відповісти
Nacizmus a satanizmus otrávil
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14.04.2023 19:00 Відповісти
"контрольному зразку виявили наявність пестициду, який "не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров'я людини". Джерело: https://biz.censor.net/n3412088

Африка їсть, в нормально, українці їдять, а тут ти бач які ці європейці.

Пестицид не вказано, та впевнений, його походження з тієї ж Європи, бо латифундії їхні тут розгорнули діяльність по повному до війни ще, та мабуть , думали, тіки прибутки, гроші з зерна цього отримувати, а їли його щоб інші люди, та не так сталося як гадалося, порти заблоковані, пішли потяги в Європу, а місцеві ділки - ну не можуть втриматись - щоб не заробити, як то кажуть, тіки бізнес, нічого особистого, та дешевше українське зерно почали своїм громадянам продавати, у яких ще немає імунітету до таких пестицидів, який є в українців.
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14.04.2023 12:48 Відповісти
"імунітет від пестицидів"
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14.04.2023 13:14 Відповісти
Хімія на поля йде з Китаю.
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14.04.2023 16:09 Відповісти
Basf це німецька, наприклад, і рам де комплекс, гербіциди не працюють самі по собі, там система, з спеціально ГМО модифікованим насінням, в комплексі працює, і в усіх університетах на агрономів постійно представники европейских холдингів розказують про свої системи, гербіциди, пестициди, про китайські жодної презентації
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14.04.2023 16:21 Відповісти
мені розповідати не треба, я в системі. Хтось купує БАСФ, хтось - Китай.
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14.04.2023 16:32 Відповісти
Рішення щодо закупівлі хімії приймають не вчорашні студенти, а власники - фермери. Якщо в нього на столі лежить оферта від БАСФ та від китайської контори, то перерахувавши на свої гектари, він сам визначає що краще. Особливо якщо товар йде суто на внутрішній ринок, а не до ЕС, то взагалі про перевірки не йдеться і можна брати все що бажаєш.
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14.04.2023 16:37 Відповісти
Чому в Україні використовують пестициди заборонені у ЕС?В Україні є ціле відомство в уряді яке займається тільки сільським господарством ,ось питання на уя його потрібно взагалі??Чи так аби бюджет пиляти понастворювали міністерств та відомств ...
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14.04.2023 14:06 Відповісти
Так було і з мадярським вином коли мадярія вступила до ЄС) у ЄС швидко порахували що вина виробляється у рази більше за наявні на мадярії виноградники)) мадярія звикла що на расєї усе прокатіт...
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14.04.2023 14:50 Відповісти
У мене кіт не. Іграшка
А нічний хозяїн у дворі
А якщо подобається жуй -- хрящі та сіськи пі..ки
За гроші по ціні м'яса
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14.04.2023 14:56 Відповісти
можливо хоч тепер в Україні поменшає китайської с\г хімії ?
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14.04.2023 15:25 Відповісти
Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону.

Щось у польських джерелах нформації пише, що Польща заборонила ввіз зернових. Виявлється це Україна "жестом доброї волі" заборонила це ввіз. От брехуни поляки. Так і хотять дискредитувати Україну в очах світової спільноти.
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14.04.2023 19:40 Відповісти
Це добра новина .
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15.04.2023 12:17 Відповісти
Тут один троль бреше про дії Польщі. Тим часом Польща сьогодні ввела тимчасову заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів. Йдеться не про якесь негативне ставлення до України, а про захист власного ринку. Попередня угода передбачала транзит українського зерна через польські порти до Африки. А нечесні трейдери почали продавати зерно на ринок ЄС (в тому числі і Польщі), дестабілізуючи ринок. Коли набудуть чинності правила, що забезпечують належний транзит, українське зерно буде йти до європейських портів і далі до Африки.
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15.04.2023 15:41 Відповісти
 
 