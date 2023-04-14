У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника "Нафтогазу" Коболєва: виявили 37 гігабайт листування
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Детективи Національного антикорупційного бюро 13 квітня подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексочільника правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
Як наголошують у НАБУ, це зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.
"Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (4 квітня 2023 року) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт листування.
Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Як наголошують у НАБУ, під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні.
Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС відмовився продовжити строки розслідування справи за підозрою ексголови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.
Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.
Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.
Будь ласка, зачекайте...
В 2018 г. з/п военнослужащих (в среднем):
Вне зоны АТО - 9 000 грн/мес. (400$)
2-я, 3-я линия АТО - 13 000 грн/мес. (560$)
1-я линия (передок) - 23 000 грн/мес (1 000$)
В 2021 які збитки були у нафтогаза? напиши
в 2018 я не чув, щоб більша частина бюджету країни була профінансована Европою і Америкою, тому і з.п військових було до 1000долларів.
В 2023 р більша частина бюджету - це кредити з заходу, які ще треба буде тобі чимось віддавати, з них і з.п військовим платять, але навіть тих грошей не вистачає, бо виплати порізали
2018 г. В стране война. А жирный топ-менеджер ГОСУДАРСТВЕННОГО предприятия получает ЗАРПЛАТУ (молчу уже за миллионные премии) в 45 раз больше, чем боец на фронте, который каждый день рискует своей жизнью, защищая само существование Украины.
Я об этом. О справедливости.
А свои рассуждения о "прибыльности/убыточности" и "кредиты, денег в бюджете нет" засунь себе в ж ...
В стране и тогда было много денег, и сейчас. Подтверждением чему является кол-во элитных иномарок, элитного строительства, недвижимости и счетов за границей и т.п.
1. Я не говорил что вы врете. Об этом вы соврали
2. В чем моя манипуляция? Ваша в том, что я говорил об одном, а вы переводите стрелки на совершенно другое.
3. Под "3,14здежом" я имел в виду не вранье, а пустой треп "ни о чем". Я высказался четко и по теме. А вы, своими манипуляциями, пытались меня вовлечь в пустой треп "ни о чем", не имеющий отношения ни к топику, ни к моему комменту. Так кто из нас "3,14здун"?
Рослідуйте далі і добавляйте срок
І він сам у всьему зізнаеться
"Не рий яму іншому, сам втрапиш."
https://seymourhersh.substack.com/p/trading-with-the-enemy
Сеймур Майрон Херш родился в Чикаго 8 апреля 1937 года в семье Исадор и Дороти Херш (урожденная Марголис), евреев, говорящих на идише, иммигрировавших в США в 1920-х годах из Литвы и Польши
28 декабря 2019Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
Коли там суд має бути над "новимі ліцамі"?
от і нарахували.. хоча в Коболева мабуть повинен бути мак... то тим паче, тяжко розбиратись де там що зберігається
Розмов було про мораль і розміри премії.
Чего не напишешь в ходатайстве, чтобы только продолжить сроки досудебного расследования, которые им урезали до 19 апреля (а сегодня уже 14-е . . .). Всё, что хочешь будут "обосновывать".
Ребята с НАБУ !!! Здесь практически нет обстоятельств, которые надо устанавливать - единственное обстоятельство, это протокол Наблюдательного Совета + приказ директора бухгатеру + платёжка банка о выплате денег. ВСЁ !!! А всё остальное - это уже юридическое толкование ситуации, правовые позиции сторон. Так что нечего там клянчить у суда дополнительное время, чтобы "устанавливать новые обстоятельства". Всё там уже установлено - или закрывайте дело, или передавайте в суд, чтобы он рассматривал дело по сути.
От души желаю следственному судье Фёдорову выстоять под этим давлением НАБУ и отказать в продлении срока на расследование.
37 гіг листування електронкою - це мабуть з дати народження. Коболев стільки Нафтогаз не очолював.
Є замовлення від ОПЗЄ, яке треба аідробити, то так і скажіть, а не виправдовуйтеся явною прутнею.
Выиграл Коболев / с американской адвокатской фирмой / арбитраж в Стокгольме - чудесно!
Захотел за это премию - нормально
Только вот премию Коболев захотел
Словно он создатель Майкрософт, или Илон Маск
Которые свои фирмы создали сами,с нуля
А НАФТОГАЗ УКРАИНЫ - это не изобретение Коболев а
Получая огромную, заоблачную зарплату
В бедной ,воюющей Украине
Коболев захотел премию
Которой могли бы позавидовать
Ведущие менеджеры успешных американских компаний и бредовая
Коболев мог отдать хотя бы часть премии украинской армии
Но он ЖУЧИЛО
ЖАДНОЕ ЖУЧИЛО
Он не способен совершить поступок генерала ЗАЛУЖНОГО
Мне лично это принесло огромный моральный ущерб
Который во всем мире весит больше,чем материальный
Браво,НАБУ!
Нельзя забирать 30000 у тех,кто в окопах
И мириться с жадностью и аморальностью людей во власти
И предыдущей
И сегодняшней
За словами Вітренка, він не вимагає заплатити йому штрафні санкції за несвоєчасну виплату премії.
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Вітренко йде з "Нафтогазу"
Здогадуєтесь, хто дає команди набу?
Склалося враження, що Коболєв і Вітренко були призначені по квотам від політичних сил - переможців виборів 2014 року. Від Народного фронту - Коболєв, від БПП - Вітренко. Відповідальність і за все хороше, і за все погане у Нафтогазі (до літа 2019 р.) - саме на совісті цих політичних сил.
Питання премій керівництва Нафтогазу цікаве насамперед тим, чи має воно відношення до політичної корупції. А саме: чи були використані ці премії для винагороди своїх політичних «покровителів»?
І навіть якщо виявиться, що такі підозри обгрунтовані, для виборця НФ і БПП/ЄС краще про них знати, ніж сховати голову в пісок і уникати цієї теми.
А за те що у цього ... нема честі і совісті він заслуговує на людске ПРЕЗИРСТВО !!!
У нього не вистачило ума пожертвувати всі свое "непосильно зароблене" на АРМІЮ !!!
От ким треба бути аби вважати що очільник немав жодного стосунку до такої вагомої справи як скасування боргу перед газпромом? По вашому як це було, співробітники в тихую судилися від керівництва?
Звичайно ж це була його ініціатива і ця справа весь час була під його контролем. І доречі він легко міг взяти у цапів неймовірний за розмірами хабар аби злити цю справу, чи ви сумніваєтесь що москалі йому пропонували хабаря? Але ж ні, він зробив свою справу і москалі лютують через це
Це елементарні речі, але нажаль декотрим голова потрібна лише щоб в неї їсти.
Стал бы Коболев суетиться и выигрывать у Газпрома?
Даже защитники Коболев а понимают - жопу бы не оторвал от дивана Коболев задаром
Ему Украина - до всраки
Его муляет только свой кошелек
А если бы он был НАСТОЯЩИМ патриотом
Он поступил бы как Залужного
И был бы сегодня
НАРОДНЫМ ГЕРОЕМ УКРАИНЫ
Но он не хочет быть таким
Он хочет быть БОГАТЫМ
И не надо тут распыляться - дескать ,все сделано по правилам,по законам
Коболев почему не воюет?
По законам и по правилам - такому молодому быку - самое место в окопе
Члены королевской британской семьи служили
А наши НЕКОРОЛЕВСКИЕ все военкоматы скупили
Всех пограничников
Всех судей
Не купили только НАБУ
КАКОЙ ОБЛОМ!
Дерьмак дав команду переслідувати Коболева за те, що добив кацапський "грязьпром"?
"Колишній посол США в Україні Джон Гербст звернувся з листом до НАБУ, в якому наголошує на подальшій необхідності присутності Андрія Коболєва в Сполучених Штатах як лобіста інтересів України."
Джерело: https://censor.net/ua/n3404285
Взять наши налоги, нанять на них европейских профессиональных юристов, подождать ничего не делая пока они добьются решения суда о возврате Украине некоторой суммы, начислить себе из этой суммы огромную премию в дополнение к уже огромной зарплате, и как можно быстрее перевести эти деньги на счета своей мамаше, предварительно заботливо пристроенной в США.
Это все равно что пойти играть в казино чужими деньгами - если выиграешь - забираешь себе большую премию из выигранного, а если проиграешь - то проиграешь не свои деньги. Да еще за этот "непосильный" труд завидную зарплатку приплатят.
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