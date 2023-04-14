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У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника "Нафтогазу" Коболєва: виявили 37 гігабайт листування

Новини БізнесЦензор Корупція

коболев,андрій,коболєв

Детективи Національного антикорупційного бюро 13 квітня подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексочільника правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як наголошують у НАБУ, це зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.

"Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (4 квітня 2023 року) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт листування.

Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Як наголошують у НАБУ, під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні.

У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника Нафтогазу Коболєва: виявили 37 гігабайт листування 01

У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника Нафтогазу Коболєва: виявили 37 гігабайт листування 02

У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника Нафтогазу Коболєва: виявили 37 гігабайт листування 03

У НАБУ заявили про нові докази у справі ексочільника Нафтогазу Коболєва: виявили 37 гігабайт листування 04

Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС відмовився продовжити строки розслідування справи за підозрою ексголови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+33
Який ідиотизм…
Цікаво, хтось авторів цієї маячні, розуміє що таке 37 гігабайт?
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14.04.2023 11:20
+25
Цирк кварталу95 триває. рєзніков списдив на яйцях 4 млрд чистими - ніяких претензій. вітренко наніс збитків нафтогазу на 50 млрд - до нього нуль претензій. митники ******** зерна на 5 млрд надходжень до бюджету - все нормально.
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14.04.2023 11:24
+15
Коболєв здер з кацапіїї мільярди долярів на користь України на відміну від вашого різникоффа який тільки на продуктах для ЗСУ розкрав чотири мільярди!
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14.04.2023 11:44
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Цікаво, хто ти такий, що за мільярдер доларовий, що для тебе "премії" в Нафтогазі копійки?
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14.04.2023 12:25 Відповісти
чмо совковое, классово близкие тебе зелёные ***** ежедневно по карманам рассовывают большие суммы, и в частности угробили Нафтогаз, который под руководством Кобелева был прибыльным!
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14.04.2023 12:46 Відповісти
В 2018 г. з/п "директора" Нафтогаза Украины составляла больше 1 млн. грн/мес. (45 000$)
В 2018 г. з/п военнослужащих (в среднем):
Вне зоны АТО - 9 000 грн/мес. (400$)
2-я, 3-я линия АТО - 13 000 грн/мес. (560$)
1-я линия (передок) - 23 000 грн/мес (1 000$)
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14.04.2023 12:10 Відповісти
Мабуть ті річні 540 тис. доларів Кобелю здавались мізером, тому він разом з злодійською наглядовою радою преміював сам себе та свого заступника "преміями" в кілька мільйонів доларів.
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14.04.2023 12:23 Відповісти
Дело вовсе на в Коболеве. Он (и вся наглядова рада) делал ровно то, что ему позволяли делать.
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14.04.2023 12:29 Відповісти
В 2018 які збитки були у нафтогаза? напиши
В 2021 які збитки були у нафтогаза? напиши

в 2018 я не чув, щоб більша частина бюджету країни була профінансована Европою і Америкою, тому і з.п військових було до 1000долларів.
В 2023 р більша частина бюджету - це кредити з заходу, які ще треба буде тобі чимось віддавати, з них і з.п військовим платять, але навіть тих грошей не вистачає, бо виплати порізали
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14.04.2023 14:12 Відповісти
Попытка съехать с темы и перевести стрелки - не зачетная.
2018 г. В стране война. А жирный топ-менеджер ГОСУДАРСТВЕННОГО предприятия получает ЗАРПЛАТУ (молчу уже за миллионные премии) в 45 раз больше, чем боец на фронте, который каждый день рискует своей жизнью, защищая само существование Украины.
Я об этом. О справедливости.
А свои рассуждения о "прибыльности/убыточности" и "кредиты, денег в бюджете нет" засунь себе в ж ...
В стране и тогда было много денег, и сейчас. Подтверждением чему является кол-во элитных иномарок, элитного строительства, недвижимости и счетов за границей и т.п.
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14.04.2023 14:32 Відповісти
Дайте конкретні відповіді на поставлені питання
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14.04.2023 15:14 Відповісти
Як можна збрехати поставивши питання? І маніпулюєте і ..здите тут ви
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14.04.2023 15:41 Відповісти
Вот опять вранье и манипуляции.
1. Я не говорил что вы врете. Об этом вы соврали
2. В чем моя манипуляция? Ваша в том, что я говорил об одном, а вы переводите стрелки на совершенно другое.
3. Под "3,14здежом" я имел в виду не вранье, а пустой треп "ни о чем". Я высказался четко и по теме. А вы, своими манипуляциями, пытались меня вовлечь в пустой треп "ни о чем", не имеющий отношения ни к топику, ни к моему комменту. Так кто из нас "3,14здун"?
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14.04.2023 15:54 Відповісти
от дурні, треба було від адвокатів збити відкат, так всі роблять, а захотіли законо , ну то будуть учити.
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14.04.2023 12:33 Відповісти
Посадіть за один випадок /хай сидить /
Рослідуйте далі і добавляйте срок
І він сам у всьему зізнаеться
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14.04.2023 12:48 Відповісти
Це шо, правосуддя по зЕбільські?
"Не рий яму іншому, сам втрапиш."
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14.04.2023 17:51 Відповісти
Начинать посадки нужно с Ермака и Зеленского - после этой бомбы* военные ВСУ должны арестовать обоих подлецов и кровопийцев украинцев
https://seymourhersh.substack.com/p/trading-with-the-enemy

Сеймур Майрон Херш родился в Чикаго 8 апреля 1937 года в семье Исадор и Дороти Херш (урожденная Марголис), евреев, говорящих на идише, иммигрировавших в США в 1920-х годах из Литвы и Польши
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14.04.2023 12:58 Відповісти
це би було дуже добре, але чи стане світ допомагати воюючій країні в якій стався військовий пеерворот, вони всі зустрічались з ьоневтіком, щось обіцяли, знаючи звичайно, що воно таке, але варіантів немає, а тепер весь світ дізнається що спілкувались із зрадником і ворогом і дпомагали йому. Тому можуть військовій хунті відмовити у допомозі.
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14.04.2023 14:52 Відповісти
Потрібно жостко карати тих, хто підняв руку на святая святих українських корупціонерів- російський Газпром. НАБУ все правильно робить. Для нормальних людей - є правильні методи заробляння грошей - здирати з власної країни, а в той час газпром дарує відкатик..Так було є і має бути. Амінь.
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14.04.2023 12:58 Відповісти
Новая зєльоная команда :
28 декабря 2019Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

Коли там суд має бути над "новимі ліцамі"?
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14.04.2023 14:33 Відповісти
37 Гіг? ))) Там що, всі відеозвернення зеленого говоруна в Full_HD чи там ще переписка Энгельса - Каутського? "Докази" з коментарями)))) таке собі))))
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14.04.2023 12:59 Відповісти
просто переписали увесь системний диск з віндовс
от і нарахували.. хоча в Коболева мабуть повинен бути мак... то тим паче, тяжко розбиратись де там що зберігається
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14.04.2023 17:18 Відповісти
https://seymourhersh.substack.com/p/trading-with-the-enemy
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14.04.2023 12:59 Відповісти
Якщо могло обісратись НАБУ то цей самий випадок. Новий директор рулить.
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14.04.2023 13:05 Відповісти
шо опять?
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14.04.2023 13:24 Відповісти
37Гб текста. Это даже не "война и мир", это хуже...
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14.04.2023 13:25 Відповісти
Цікаво, а к Бєнє, як до фігуранту кримінальних справ, які заведені на нього у США, Європі та Ізраїлі вже немає жодних питань?? Ото пофоткалися розуті у його хоромах та й на тому спектакль завершено? Чи ета другоє?
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14.04.2023 13:28 Відповісти
Мені цікаво ... Якщо обмеження дійсно було, чому у пресі про нього не згадували ??
Розмов було про мораль і розміри премії.
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14.04.2023 13:29 Відповісти
37 Гигабайт писем ??????? НАБУ, Вы серьёзно ???? 1 письмо - это ну 20 КИЛОбайт. Это же что за объёмы переписки должны быть ? Просто взяли первый попавшийся компьютер, где есть хоть 1-2 письма по теме + 37 Гигабайт разных файлов, начиная с программного обеспечения и делают вид, что "ну нам же надо время все файлы перебрать, чтобы убедиться, что там больше ничего нет . . ."
Чего не напишешь в ходатайстве, чтобы только продолжить сроки досудебного расследования, которые им урезали до 19 апреля (а сегодня уже 14-е . . .). Всё, что хочешь будут "обосновывать".

Ребята с НАБУ !!! Здесь практически нет обстоятельств, которые надо устанавливать - единственное обстоятельство, это протокол Наблюдательного Совета + приказ директора бухгатеру + платёжка банка о выплате денег. ВСЁ !!! А всё остальное - это уже юридическое толкование ситуации, правовые позиции сторон. Так что нечего там клянчить у суда дополнительное время, чтобы "устанавливать новые обстоятельства". Всё там уже установлено - или закрывайте дело, или передавайте в суд, чтобы он рассматривал дело по сути.

От души желаю следственному судье Фёдорову выстоять под этим давлением НАБУ и отказать в продлении срока на расследование.
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14.04.2023 13:32 Відповісти
Для кого ця маячня?

37 гіг листування електронкою - це мабуть з дати народження. Коболев стільки Нафтогаз не очолював.

Є замовлення від ОПЗЄ, яке треба аідробити, то так і скажіть, а не виправдовуйтеся явною прутнею.
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14.04.2023 13:41 Відповісти
Браво, НАБУ!
Выиграл Коболев / с американской адвокатской фирмой / арбитраж в Стокгольме - чудесно!
Захотел за это премию - нормально
Только вот премию Коболев захотел
Словно он создатель Майкрософт, или Илон Маск
Которые свои фирмы создали сами,с нуля
А НАФТОГАЗ УКРАИНЫ - это не изобретение Коболев а
Получая огромную, заоблачную зарплату
В бедной ,воюющей Украине
Коболев захотел премию
Которой могли бы позавидовать
Ведущие менеджеры успешных американских компаний и бредовая
Коболев мог отдать хотя бы часть премии украинской армии
Но он ЖУЧИЛО
ЖАДНОЕ ЖУЧИЛО
Он не способен совершить поступок генерала ЗАЛУЖНОГО
Мне лично это принесло огромный моральный ущерб
Который во всем мире весит больше,чем материальный

Браво,НАБУ!
Нельзя забирать 30000 у тех,кто в окопах
И мириться с жадностью и аморальностью людей во власти
И предыдущей
И сегодняшней
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14.04.2023 14:15 Відповісти
Премию Коболеву не он "сам себе захотел", а ему положено по договору о найме. Там указан процент от доходов постоянно убыточного предприятия с возобновления независимости Украины. И все эти премии назначались наглядовой радой при Нафтогазе.
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14.04.2023 14:35 Відповісти
а що він зробив, щоб отримати пермію? що від нього залежало, що він такого зробив щоб НАфтогаз виграв справу? Відповім - НІЧОГО.
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14.04.2023 14:54 Відповісти
У вітренка спитайте. Чи хтось дав вказівку забути про нього?
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14.04.2023 17:54 Відповісти
а що вітренко, щось знає, в долях? то до НАБУ тоді питяння, чому його не смикають.
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14.04.2023 18:18 Відповісти
$4 млн премії за перемогу над "Газпромом" Вітренко отримає облігаціями
За словами Вітренка, він не вимагає заплатити йому штрафні санкції за несвоєчасну виплату премії.

26.07. 2022
"Нафтогаз" у дефолті. Як це сталося і що буде з компанією далі
27.10.2022
Нафтогаз попри війну розпочав виплачувати премії. Всього на ці заходи виділено 3 млрд грн

01.11.2022
Вітренко йде з "Нафтогазу"

Здогадуєтесь, хто дає команди набу?
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14.04.2023 18:40 Відповісти
Вітренко? Але питання про премії кабилєва, а не Вітренка, він то щось досяг, а от до досягнень кобилєва є питання.
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14.04.2023 19:27 Відповісти
Чого досяг Вітренко, детальніше, будьте ласкаві.
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14.04.2023 19:48 Відповісти
Типа его наняли как юриста для защиты в Стокгольмском арбитраже?)) ха-ха.. данная премия аж никак по сути не связана с конкретно его трудовыми функциями.. Второе - это вам не частная лавочка... сколько захотело столько и выписал... это государственная компания, где инвестиции в нее и решения о подобных затратах есть ГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами...и если бы подобную премию запросило подобное должностное лицо у частного инвестора... думаю оно бы долго там не проработало
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14.04.2023 15:04 Відповісти
Ни Билл Гейтс ни Илон Маск ничего "с нуля" не создавали, я тебя расстрою! Мало того - много ******** интеллектуальной собственности по дороге!
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14.04.2023 14:47 Відповісти
скажи еще, что Коболев ничем не хуже а даже еще продвинутей чем Бил Гейтс или Илон Маск. Напомни, Коболев что-то создал не с нуля как Бил Гейтс или Илон Маск?
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14.04.2023 15:09 Відповісти
Нафтогаз завжди був «годівницею» для тих, хто його очолював і тих, хто туди призначав.

Склалося враження, що Коболєв і Вітренко були призначені по квотам від політичних сил - переможців виборів 2014 року. Від Народного фронту - Коболєв, від БПП - Вітренко. Відповідальність і за все хороше, і за все погане у Нафтогазі (до літа 2019 р.) - саме на совісті цих політичних сил.

Питання премій керівництва Нафтогазу цікаве насамперед тим, чи має воно відношення до політичної корупції. А саме: чи були використані ці премії для винагороди своїх політичних «покровителів»?

І навіть якщо виявиться, що такі підозри обгрунтовані, для виборця НФ і БПП/ЄС краще про них знати, ніж сховати голову в пісок і уникати цієї теми.
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14.04.2023 15:06 Відповісти
Винний або не винний- це решіт Суд !!!
А за те що у цього ... нема честі і совісті він заслуговує на людске ПРЕЗИРСТВО !!!

У нього не вистачило ума пожертвувати всі свое "непосильно зароблене" на АРМІЮ !!!
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14.04.2023 15:09 Відповісти
Чому ж не винний. Він вивів гроші з державної компанії. По суті пограбував державу та платників податків. Бо завищення подібних "премій" по суті є формою корупції, т.я. спосіб, форма і обсяги нарахування свідчать про наявність "неправомірної вигоди". Я вже не хочу говорити про нанесений державі економічний та політичний урон. Бо яка розумна людина після такої новини буде щось інвестувати в Україну або розраховувати на нормальну некорупційну державу
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14.04.2023 15:14 Відповісти
Розпорядження КМУ від 24.04.2019 461-р. Саме цей документ узаконив виплачені у 2018 році премії правлінню і Наглядовій раді НАК Нафтогаз. І зараз НАБУ може лише солі на хвоста насипати. Бо це рішення акціонера в особі КМУ.
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14.04.2023 15:42 Відповісти
Кацапи не пробачать Коболеву вивід України із 75млрд $ кабали газпрому.
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14.04.2023 15:15 Відповісти
Ви так кажете нібито Коболев особисто виступав в Стокгольмському суді і особисто виграв цю справу... він взагалі туди їздив?
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14.04.2023 15:17 Відповісти
Ви так важите ніби то він не очолював Нафтогаз, котрий не лише вийшов із цапської кабали, але ще й із збиткового підприємства котре доїли олігархи зробив прибуткове.

От ким треба бути аби вважати що очільник немав жодного стосунку до такої вагомої справи як скасування боргу перед газпромом? По вашому як це було, співробітники в тихую судилися від керівництва?
Звичайно ж це була його ініціатива і ця справа весь час була під його контролем. І доречі він легко міг взяти у цапів неймовірний за розмірами хабар аби злити цю справу, чи ви сумніваєтесь що москалі йому пропонували хабаря? Але ж ні, він зробив свою справу і москалі лютують через це

Це елементарні речі, але нажаль декотрим голова потрібна лише щоб в неї їсти.
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14.04.2023 16:25 Відповісти
37 GB листування... Хіба що кожен лист із бандеролью відправляли. ) "Антикорупційна діяльність", на яку ми заслужили...
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14.04.2023 15:35 Відповісти
Коболев здер з кацапіі міліарди...... так це їх робота, і не здер, повернули раніше сплачені за дурно в рф кошти, і це не привід за це ще премію отримувати, вроді платні там не замало, бо не мають совісті всі ці керманичі. Хтось скаже що треба добре платити, щоб не крали. Щоб не крали, треба призначати чесних відповідальних працівників.
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14.04.2023 17:03 Відповісти
Вот бы узнать - если бы премию в таком размере Коболеву не светила
Стал бы Коболев суетиться и выигрывать у Газпрома?
Даже защитники Коболев а понимают - жопу бы не оторвал от дивана Коболев задаром
Ему Украина - до всраки
Его муляет только свой кошелек
А если бы он был НАСТОЯЩИМ патриотом
Он поступил бы как Залужного
И был бы сегодня
НАРОДНЫМ ГЕРОЕМ УКРАИНЫ
Но он не хочет быть таким
Он хочет быть БОГАТЫМ
И не надо тут распыляться - дескать ,все сделано по правилам,по законам
Коболев почему не воюет?
По законам и по правилам - такому молодому быку - самое место в окопе
Члены королевской британской семьи служили
А наши НЕКОРОЛЕВСКИЕ все военкоматы скупили
Всех пограничников
Всех судей
Не купили только НАБУ
КАКОЙ ОБЛОМ!
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14.04.2023 19:31 Відповісти
Коли НА.БУ заявить про нові факти по Вітренку? Чи етоДругоє?
Дерьмак дав команду переслідувати Коболева за те, що добив кацапський "грязьпром"?
"Колишній посол США в Україні Джон Гербст звернувся з листом до НАБУ, в якому наголошує на подальшій необхідності присутності Андрія Коболєва в Сполучених Штатах як лобіста інтересів України."
Джерело: https://censor.net/ua/n3404285
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14.04.2023 17:32 Відповісти
Шановний, більшість часу Вітренко був підлеглим фігуранта справи, тому ваші коментарі не коштують того мізеру який вам платять
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14.04.2023 20:52 Відповісти
Коли немає аргуменів переходь на особистість, назви опонета "тролем"- методичка подляківця.
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14.04.2023 21:06 Відповісти
За що премії?? Справу вела одна з найдорожчий юридичних компаній світу, за що їй виплатили Величезний гонорар, за прийняте "вольове рішення" ??!! Так це фактично його службові обов'язки!!! Просто мілкий злодюжка який при нагоді "вкрав" Великі гроші! На рахунок геніальності як керівника... міф N1 збільшення прибутку,насправді , це не фінансова ефективність, а різниця курсу доллар-гривня в розрахунках за транспорт газу, а на практиці невдала фейкова реформа компанії, скорочення сотень, тисяч унікальних спеціалістів.....до речі саме комічне, росіяни так гроші не виплатили по рішенню суду😁то за що "премія" ?!
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14.04.2023 20:49 Відповісти
МУДАК, дело ПРИВАТА против БЕНИ КОЛОМОШИ ведут тоже лучшие юридические фирмы уже 8 год и где РЕЗУЛЬТАТ???????
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14.04.2023 21:12 Відповісти
Шановні, ви ї******ст. 37 ГБ. Це більше 700 000 листів. Та він за все життя стільки не напише. Звичайна біла преса
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15.04.2023 09:43 Відповісти
Удивительно жадный субъект.
Взять наши налоги, нанять на них европейских профессиональных юристов, подождать ничего не делая пока они добьются решения суда о возврате Украине некоторой суммы, начислить себе из этой суммы огромную премию в дополнение к уже огромной зарплате, и как можно быстрее перевести эти деньги на счета своей мамаше, предварительно заботливо пристроенной в США.
Это все равно что пойти играть в казино чужими деньгами - если выиграешь - забираешь себе большую премию из выигранного, а если проиграешь - то проиграешь не свои деньги. Да еще за этот "непосильный" труд завидную зарплатку приплатят.
Никакого риска!!! Все за ВАШ СЧЕТ!!! Сплошной профит! Даже в случае полного провала
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15.04.2023 20:03 Відповісти
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