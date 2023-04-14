"Укрзалізниця" розширила обмеження на перевезення агропродукції у напрямку Польщі

"Укрзалізниця" ввела ще одну конвенцію з перевезення злакових культур до Польщі, розширивши список агропродукції, що підпадає під обмеження.

Як пише Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт компанії, тимчасова заборона поширюватиметься на перевезення через прикордонний перехід Ізов.

Зокрема, нові обмеження стосуються злаків, насіння та плодів олійних; лікарських рослин та рослин для технічних цілей, соломи та фуражу, а також відходів харчової промисловості, готових кормів для тварин.

Конвенція діятиме з 15 квітня і до "скасування". Вона поширюється на усіх одержувачів.



При цьому забороняється приймати до перевезення вантажі, окрім транзиту, після погодження з перевізником – Польською широколійною металургійною лінією (LHS).

Як повідомлялося, з 9 квітня набрала чинності конвенція на транспортування вантажів до польської станції Щецин Порт Центральний для перевізника PKP Cargo. Обмеження поширюється на такі вантажі: пшениця та меслин; жито; ячмінь; овес; кукурудза; рис; сорго зернове; гречка, просо і насіння канарника; злаки; декстрини та модифіковані крохмалі, клеї на їх основі тощо.