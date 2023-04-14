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В Україні завершили опалювальний сезон

Новини БізнесЦензор Енергетика

опалення,обігрівач

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" та голова штабу з підготовки до останнього опалювального періоду Олексій Чернишов.

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", – наголосив він.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", – додав очільник "Нафтогазу".

Як повідомлялося, із 8 квітня у Києві завершили опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила з огляду на прогноз погоди. 

Автор: Юлiя Недашківська
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14.04.2023 13:35 Відповісти
 
 