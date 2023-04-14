АРМА обрала оцінювача арештованого майна виробника "Моршинської"

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) обрало оцінювача для корпоративних прав виробників та реалізаторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської" (компанія IDS Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що переможцем у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності обрано приватне підприємство "Габ’яно".

Водночас в IDS Ukraine заявили, що професійність обраного оцінювача викликає сумніви, адже в рейтингу оцінювачів майна Києва для його оренди це підприємство посідає лише 54 місце.

"У зв’язку з тим, що арешт активів нашої компанії і всі подальші дії відбувалися з суттєвими порушеннями, ми вбачаємо в такому виборі бажання занизити реальну вартість активів", – зазначив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

За його словами, задля "визначення саме реальної вартості активів", непідсанкційні акціонери IDS Ukraine залучили незалежну компанію для оцінки активів.

Як повідомлялося, у березні АРМА знайшло управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi. Ними управлятиме конкурент – "Карпатські мінеральні води". В IDS Ukrainе пообіцяли оскаржити результати конкурсу в українських та міжнародних судах.

Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.

Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, акціонерами якої є співвласники "Альфа-груп" - російський олігарх Михайло Фрідман та партнери.