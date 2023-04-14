Євросоюз працює над новим пакетом санкцій проти РФ, – єврокомісарка

Єврокомісарка з питань фінансової стабільності та послуг Мейрід МакГіннес повідомила про підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ, який буде спрямований на боротьбу зі спробами обійти введені раніше обмеження.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Європа запровадила вже 10 пакетів санкцій. Буде черговий пакет", – зазначила вона.



За її словами, новий пакет спрямований на боротьбу із спробами обійти вже введені санкції.



"За нашою інформацією, санкції працюють. При цьому нам необхідно домагатися їхнього повноцінного виконання. Ми повинні переконатися, що в Росії не знайдуть способи обійти наші санкції", – сказала МакГіннес.



Єврокомісарка додала, що ЄС також працює зі США, Великою Британією, Канадою та Японією, щоб забезпечити ефективне застосування санкцій щодо Росії.

Раніше спецпосланець ЄС Девід О'Салліван підтвердив, що Брюссель має намір змістити акценти з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання та зміцнення вже чинних.

Після того очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що у наступному, 11 пакеті санкцій проти РФ, Євросоюз планує приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше обмежувальних заходів.