АРМА готує до продажу арештовану руду російського олігарха Усманова

Працівники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оглянули та готують до реалізації арештовану залізну руду, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зокрема, фахівці агентства оглянули на складах залізорудні брикети виробництва Лебединського гірничо-збагачувального комбінату, що належить Усманову.

Зазначається, що майно було доставлено до порту "Південний" із застосуванням митного режиму "транзит" для накопичення суднової партії для подальшого транспортування до Китаю.

Також фахівці АРМА оглянули передані для реалізації залізорудні котуни виробництва Михайлівського ГЗК, які також розміщено в зоні митного контролю ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт".

Як зауважили в агентстві, активи зберігаються на різних складах та майданчиках і наразі є нерозмитненими.

За результатами огляду майна, АРМА зібрало необхідну інформацію, яка буде використана при оцінці активів. На даний момент агентство здійснює заходи щодо передачі цього майна на реалізацію торговому майданчику, визначеному в порядку конкурсного відбору.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомляло про арешт 166 тис. тонн залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії, орієнтовної вартості 1,8 млрд грн. Як уточнили в СБУ, компанія належить російському олігарху Алішеру Усманову.