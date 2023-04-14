Підписання угоди між Україною та Польщею щодо експорту зерна перенесли на понеділок

Підписання угоди між Україною та Польщею щодо експорту зерна, яке мало відбутися 14 квітня, перенесли на понеділок, 17 квітня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства сільського господарства Польщі в Twitter.

"Заплановане на завтра підписання польсько-української угоди про експорт зерна перенесено на понеділок. Залишається необхідність уточнення деяких положень. Завтра міністр Роберт Телус обговорить це питання в режимі онлайн з міністром Миколою Сольським" – йдеться у повідомленні від 13 квітня.

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Раніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що звернеться до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно напрацюють нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.