Ісландія виділила $500 тисяч на зелену енергетику в Україні

Уряд Ісландії виділив $500 тис. на підтримку відновлення екологічно сталої та стійкої енергетичної інфраструктури України.

Як ідеться в повідомленні Програми розвитку ООН, фінансування буде спрямовано через тематичне "Вікно фінансування у напрямках природи, клімату та енергетики" ПРООН, яке підтримує ініціативи з питань зміни клімату та сприяє сталому розвитку, передає Укрінформ.

Однією з ключових цілей фінансування є термінова закупівля обладнання для високовольтної генерації електроенергії – критично важливого для надання основних послуг постраждалому від війни населенню і забезпечення життєдіяльності та стійкості напередодні наступного зимового сезону.

"Вікна фінансування" ПРООН – це гнучкий мультидонорський механізм фінансування, який надає партнерам стратегічну можливість зробити свій внесок у досягнення порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року. Вони об'єднані навколо чотирьох тематичних напрямів: бідність та нерівність; врядування, розбудова миру, криза та стійкість; гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок; природа, клімат та енергетика. Іншими країнами-партнерами є Данія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Республіка Корея, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.