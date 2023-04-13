Мінцифри створює аналітичну платформу для збору інформації та управлінських рішень

Міністерство цифрової трансформації стане пілотним державним органом, на базі якого випробують аналітичну систему Government BI (GBI). Після завершення бета-тестування проєкт планується масштабувати на інші центральні органи виконавчої влади.

"Великі масиви даних, динамічність подій та не завжди оперативний обмін інформацією між держорганами – усе це впливає на якість управлінських рішень. Ми вважаємо, що цей процес можна оптимізувати за рахунок аналітичних інструментів. Проєкт Government BI дасть змогу державним органам оперативно збирати масиви інформації та враховувати її під час ухвалення рішень. GBI не замінить людей, але допоможе їм обробляти дані й через призму аналітики підкаже, що робити в тій чи іншій ситуації та як певне рішення вплине на показники державного розвитку і благополуччя людей", – повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Система використовуватиме інструменти штучного інтелекту.

На останніх етапах реалізації проєкту запланована розбудова інститутів BigData, які розвиватимуть систему відкритих даних, коли вся інформація від держорганів буде інтегрована між собою.

До розроблення та втілення проєкту залучено Державну службу статистики.

Раніше повідомлялося, що новий портал Державної служби статистики планують запустити в другій половині 2023 року.