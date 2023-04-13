Асоціація IT Ukraine ініціює заборону використання російського програмного забезпечення

Асоціація IT Ukraine звернулася до віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з ініціативою впровадження загальнонаціональної програми відмови від програмного забезпечення походженням із країни-агресора, у тому числі шляхом ухвалення відповідних змін до законодавство.

"Ми пропонуємо провести робочу зустріч із представниками органів влади, які можуть вплинути на рішення про заборону використання в Україні програмного забезпечення походженням з країни-агресора. Нещодавно IT Ukraine Association направила лист віце-прем'єру – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, в якому звертає увагу на те, що в Україні є багато вітчизняних програмних продуктів, які успішно замінюють російські", – повідомив СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Щербатенко наголосив на необхідності посилити консолідацію держави та бізнесу для зниження потенційних ризиків для безпеки держави з боку російських програмних продуктів.

"Зараз під час війни і великий бізнес, і державні компанії, і МСБ продовжують використовувати російський софт, і чимало компаній надають послуги з продажу та впровадження російського софту", – сказав СЕО IT-Enterprise, зазначивши, що йдеться не лише про підтримку агресора, а й про загрозу з погляду безпеки.

За його словами, в Україні без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, та російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, "Бітрікс"). Однак судити про кількість користувачів російськими програмними продуктами або їх клонами складно, оскільки системні дослідження на цю тему не проводилися.

"Ми розраховуємо, що державні менеджери, які розуміють всю складність проблематики, приєднуються до вирішення цього виклику та винесуть тему на громадський порядок денний", – сказав Щербатенко.