Мінцифри визначило 9 стартапів, які представлять Україну на Web Summit 2023

Міністерство цифрової трансформації завершило відбір команд, які поїдуть представляти Україну на одному з найбільших світових техномайданчиків – Web Summit 2023 у Бразилії.

"9 українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці", – повідомили в Мінцифри.

Так, на саміті Україну представлять:

Anna Maly – рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;

FuelWell – прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;

Kycaid – автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її за наявними базами даних;

Mosqitter – розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;

Orderry – хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;

Spendbase – платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;

Stripo – інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;

UBOS – low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі AI;

Uspacy – єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.

Конференція відбудеться з 1 до 4 травня. Очікується, що Web Summit 2023 збере близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15000 відвідувачів.