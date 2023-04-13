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Мінцифри визначило 9 стартапів, які представлять Україну на Web Summit 2023
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Міністерство цифрової трансформації завершило відбір команд, які поїдуть представляти Україну на одному з найбільших світових техномайданчиків – Web Summit 2023 у Бразилії.
"9 українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці", – повідомили в Мінцифри.
Так, на саміті Україну представлять:
- Anna Maly – рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;
- FuelWell – прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;
- Kycaid – автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її за наявними базами даних;
- Mosqitter – розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;
- Orderry – хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;
- Spendbase – платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;
- Stripo – інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;
- UBOS – low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі AI;
- Uspacy – єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.
Конференція відбудеться з 1 до 4 травня. Очікується, що Web Summit 2023 збере близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15000 відвідувачів.
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