Країни Балтії хочуть припинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії

Країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з Росії, який минулого року збільшився більш ніж удвічі.

За словами міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, він обговорив це з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дійшли єдиної думки, що СВГ не має імпортуватися в три Балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох країн Балтії, оскільки європейських санкцій щодо СВГ немає", – сказав Крейвіс.

"Позиція Латвії також схожа, тому ми шукатимемо спільні рішення, як нам рухатися далі", – додав міністр.

Як повідомлялося, російські експортери 2022 року більш ніж удвічі збільшили продажі скрапленого нафтового газу до країн Балтії, частину з яких було продано в Україну.