"Укрнафта" в першому кварталі отримала 4,3 мільярда чистого прибутку
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"Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією в мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд грн.
"За попередніми оцінками, у першому кварталі "Укрнафта" отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем", – повідомив директор компанії Сергій Корецький.
За його словами, в компанії поставили амбітну фінансову мету – отримання 12 млрд грн чистого прибутку у 2023 році.
За фактичними результатами першого кварталу 2023 року середньодобовий видобуток нафти ПАТ "Укрнафта" сягнув 3 926 тонн проти 3 753 тонн – середньодобового показника за 2022 рік.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України, зокрема на майданчиках вже тривають підготовчі роботи.
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