Перельоти вищого керівництва України літаками SkyUp обійдуться бюджету в 37 мільйонів

Найвищі керівники України під час закордонних візитів тепер пересуватимуться літаками українського лоукостера SkyUp. Це стало можливим після того, як авіакомпанія виграла тендер та уклала відповідний договір із ДП "Україна". Тендер було організовано 5 грудня 2022 року. Заявку подала лише одна авіакомпанія – SkyUp.

Як пише LIGA.net, кінцевий договір було укладено 30 грудня 2022 року. Сума пропозиції становить майже 37 млн грн.

Згідно з умовами договору, до кінця 2023 року компанія повинна виконати 60 літерних (тобто спецрейсів, що перевозить цінні вантажі або перших осіб держави) середньомагістральних рейсів з "Борисполя" чи інших аеропортів України (у разі відкриття повітряного простору України для цивільних суден) або летовищ за кордоном.

Окрім цього, авіакомпанія має забезпечити технічну перевірку літаків, підготовку екіпажу та забезпечити готовність екіпажу до здійснення зворотних рейсів.

Польоти закордоном наразі може здійснювати лише один із двох літаків ДП – Airbus A319-115. Інший літак державного підприємства – Ан-148 наразі не може покинути летовище в Україні через закритий повітряний простір. Тож держкомпанія залучила приватного підрядника.

До цього ДП "Україна" вже закуповувала схожі послуги в ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" у липні 2021 року, та в червні 2022 року – в SkyUp.

Як повідомлялося, першим високим пасажиром SkyUp став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він вирушив із робочим візитом до Канади 10 квітня.

Щоб доставити українського прем’єра до Торонто, SkyUp спеціально перегнав свій Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO до Жешува – польського аеропорту на кордоні з Україною. Вже звідси Шмигаль вилетів до Канади із проміжною посадкою у столиці Ісландії Рейк’явік на дозаправку.