Суд відпустив нардепа-забудовника Ісаєнка із заставою всього у 6 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід для обраного від забороненої партії ОПЗЖ народного депутата і забудовника Дмитра Ісаєнка у вигляді застави у розмірі 6 мільйонів гривень.

Таке рішення сьогодні, 13 квітня, ухвалила слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу – задовольнити частково. Застосувати стосовно підозрюваного Дмитра Ісаєнка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6,012 млн грн", – оголосила суддя.

На Ісаєнка також поклали до 10 травня низку обовʼязків. Зокрема, він має прибувати за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання, не відлучатися з Києва та Київської без дозволу, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками та здати закордонні паспорти.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пообіцяли подати апеляційну скаргу на це рішення.

Раніше ВАКС визначив 536,8 тис. грн застави з обов'язками колишньому директору державного підприємства "Державний будівельний комбінат" Юрію Юрлову. Його підозрюють у причетності до справи народного депутата Ісаєнка.

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Як повідомлялося, 10 березня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру обраному від забороненої партії ОПЗЖ нардепу Дмитру Ісаєнку, якого повязують із забудовником Perfect Group, а також екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ та колишнім посадовцям держпідприємств у справі про спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

За даними слідства, у 2020 році Ісаєнко змовився з керівником ДП "Держбудкомбінат" і керівником Управління справами Апарату ВР, щоб незаконно та без погодження Верховної Ради виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщена виробнича база "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

Для цього учасники схеми організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн.

За даними слідства, у подальшому зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці збудувати новий житловий комплекс. НАБУ також стверджує, що довідавшись про початок досудового розслідування, фігуранти справи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ.

Дмитро Ісаєнко був обраний народним депутатом дев'ятого скликання за списком партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Офіційно він не декларував компанії, що входять до забудовника Perfect Group. Однак вказував у декларації фонд "Княгиня Ярославна", від якого щорічно отримував мільйонні дивіденди. Як свідчать відкриті джерела, фонд "Княгиня Ярославна" збирає кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group.