У Росії заявили про зниження зовнішнього боргу до мінімуму за 16 років

Зовнішній борг РФ у першому кварталі 2023 року зменшився на $22,6 млрд, або на 5,9%, до $357,9 млрд.

Як пише Інтерфакс із посиланням на дані ЦБ РФ, рівень зовнішньої заборгованості РФ на 1 квітня 2023 став мінімальним за 16 років, з 1 квітня 2007 року, коли він становив $355,6 млрд.

У коментарі ЦБ йдеться, що значною мірою динаміка визначалася скороченням зовнішнього боргу інших секторів щодо залучених кредитів, зокрема в межах відносин прямого інвестування.

Зовнішня заборгованість інших секторів зменшилася за перший квартал на $15,9 млрд, або на 6,6%, до $225,1 млрд.

Заборгованість органів держуправління та ЦБ РФ знизилася за квартал на $5,9 млрд, або на 12,7%, до $40,2 млрд. Заборгованість ЦБ та банківського сектора стала меншою на $0,9 млрд, або на 1%, до $92,5 млрд.

Зовнішні зобов'язання РФ у 2022 році знизилися на $101,8 млрд, або на 21,1%, з $482,4 млрд переважно за рахунок зменшення обсягів довгострокових кредитів, залучених іншими секторами, в тому числі в рамках відносин прямого інвестування, а також скорочення коштів нерезидентів, розміщених на рахунках російських банках.