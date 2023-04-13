На річницю потоплення крейсера "Москва": Зеленський започаткував свято працівників ОПК

Президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу, який відзначатиметься щороку 13 квітня.

Як повідомляє пресслужба голови держави, встановлення професійного дня працівників ОПК покликане відзначити важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України.

Зеленський зауважив, що саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

"Сьогодні в нас – визначний день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу", – сказав президент.

За словами голови держави, ракета українського виробництва допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Це було перше застосування "Нептуна" у бойових умовах, і воно стало історичним. Зараз же є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів.

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Зеленський наголосив, що Україна має розвивати й нарощувати виробництво вітчизняного озброєння, ракет, снарядів, техніки, двигунів тощо. За його словами, нага держава вже почала виробляти артилерію, гармати, снаряди, розвиває нові технології в напрямку виробництва БПЛА та морських дронів.

Президент також вручив високі державні нагороди працівникам ОПК. Крім того, під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками центральних органів виконавчої влади, підприємств оборонно-промислового комплексу, на якій обговорювалася стратегія розвитку вітчизняного ОПК.