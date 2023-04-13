Залізниця зменшила перевезення зерна через черги на кордоні

"Укрзалізниця" в квітні фіксує зниження обсягів перевезення зернових вантажів у напрямку західних прикордонних переходів, у тому числі через повільне проходження вантажами польського та угорського кордонів.

Таку статистику навів заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку 13 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Ткачов уточнив, що за 12 діб квітня "Укрзалізниця" перевезла в експортному сполученні 972,9 тис. тонн зернових: 709,2 тис. тонн – у напрямку портів, 263,65 тис. тонн – у напрямку західних прикордонних переходів.

"Ми бачимо, що збільшуються обсяги перевезення в напрямку портів, а в напрямку західних прикордонних переходів вони знижуються", – резюмував Ткачов.

При цьому він додав, що найбільше зернових вантажів було перевезено в напрямку Одеського порту – 242,2 тис. тонн, "Чорноморськ" (ТІС) – 168,8 тис. тонн, "Чорноморськ-порт-експорт" – 129,7 тис. тонн. .тонн.

За словами Ткачова, у зв'язку зі зниженням обсягів перевезення зерна в напрямку сухопутних залізничних переходів показник середньодобової передачі вагонів із зерновими вантажами з 31 березня по 12 квітня впав на 29% – до 416 вагонів. У даний час очікування складає в середньому 8 діб для всіх вантажів та 7 діб – для зернових.

Завантаження 14 переходів (12 з яких пропускають зернові вантажі), як і раніше, розподілено нерівномірно. Найбільша черга зернових вантажів зараз у польському напрямку Ізов-Хрубешів – 1,05 тис. вагонів. Скупчення вагонів спостерігається на переході Батієво-Еперешки (Угорщина) – 921 вагон; Ягодин-Дорогоуськ (Польща) – 422 вагони, Чоп-Чієрна (Словаччина) – 169, Вадул-Сірет-Дорнешти (Румунія) – 138 вагонів.

"На інші переходи в нас взагалі мізерні черги із зерновими вантажами", – уточнив Ткачов.

Загалом, за оперативними даними, обсяги навантаження зернових вантажів у квітні склали 913 тис. тонн (21,9% загального обсягу навантаження 4,245 млн тонн). Середньодобові обсяги навантаження від початку квітня становили 78 тис. тонн.