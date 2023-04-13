"Київміськбуд" не може відновити будівництво житла, просить 1 мільярд з бюджету Києва

Холдингова компанія "Київміськбуд" не може відновити будівництво своїх об’єктів у повному обсязі.

Про це президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір повідомив у Facebook.

Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

"З цих причин взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата "розстрочниками" все ж таки першочергове", – написав Кушнір.

За його словами, ззараз робиться все можливе, аби фінансове здоров'я компанії було відновлено "і ми могли почати будувати нормальними темпами".

Зокрема, очікується, що місто Київ за бюджетні кошти викупить у "Київміськбуду" нерухомості на 300 млн грн. Крім того, влада Києва розглядає можливість докапіталізації компанії на 1 млрд грн. Також триває робота з банками щодо реструктуризації заборгованості.

Голова "Київміськбуду" також закликав покупців відновити виплати за програмами розстрочки.

"Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете "почніть будувати, почнемо платити". Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня", – наголосив Кушнір.

Він пообіцяв, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому покупці придбали квартиру.

Як повідомлялося, холдингова компанія "Київміськбуд" призупинила роботу після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 любтого 2022 року і оголосила про її поступове відновлення минулого червня.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на травень 2022 року є Київська міська рада (80%).