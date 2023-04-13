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"Київміськбуд" не може відновити будівництво житла, просить 1 мільярд з бюджету Києва

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Холдингова компанія "Київміськбуд" не може відновити будівництво своїх об’єктів у повному обсязі.

Про це президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір повідомив у Facebook.

Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

"З цих причин взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата "розстрочниками" все ж таки першочергове", – написав Кушнір.

За його словами, ззараз робиться все можливе, аби фінансове здоров'я компанії було відновлено "і ми могли почати будувати нормальними темпами".

Зокрема, очікується, що місто Київ за бюджетні кошти викупить у "Київміськбуду" нерухомості на 300 млн грн. Крім того, влада Києва розглядає можливість докапіталізації компанії на 1 млрд грн. Також триває робота з банками щодо реструктуризації заборгованості.

Голова "Київміськбуду" також закликав покупців відновити виплати за програмами розстрочки.

"Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете "почніть будувати, почнемо платити". Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня", – наголосив Кушнір.

Він пообіцяв, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому покупці придбали квартиру.

Як повідомлялося, холдингова компанія "Київміськбуд" призупинила роботу після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 любтого 2022 року і оголосила про її поступове відновлення минулого червня.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на травень 2022 року є Київська міська рада (80%).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Фігасобі апетити. Аж цілий мільярд бюджетних коштів на будівництво архітектурного лайна, яке спотворює зовнішній вигляд міста.
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13.04.2023 18:38
+8
З якого це дива платники податків повинні фінансувати діяльність неконкурентноспроможного бізнесу? Не можуть працювати і виживати самостійно, значить їм не місце на цьому ринку - їх місце займуть ті, хто зможе.
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13.04.2023 19:16
+8
Ситуація, думаю, така: з початком війни продажі зникли. Будівництво згодом теж зупинили, робітників відправили в простой, а потім звільнили. Але Ігор Кушнір сам себе звільнити не може, і зп скоротити пропорційно скороченню діяльності теж не хоче. А поряд з ним ще грядка таких же манагерів. Ось за рік і прохавали гроші, за які треба було будувати. А тепер мають суцільний нуль на р/р і недобудови.
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13.04.2023 21:12
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Фігасобі апетити. Аж цілий мільярд бюджетних коштів на будівництво архітектурного лайна, яке спотворює зовнішній вигляд міста.
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13.04.2023 18:38 Відповісти
Придбав у них житло. Косяків море. Дороблювати ніхто не хоче, поставили карману управляючу компанію і витягують бабки за кожну послугу. Казнокради і шахраї.
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13.04.2023 19:07 Відповісти
З якого це дива платники податків повинні фінансувати діяльність неконкурентноспроможного бізнесу? Не можуть працювати і виживати самостійно, значить їм не місце на цьому ринку - їх місце займуть ті, хто зможе.
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13.04.2023 19:16 Відповісти
Вони, зі своєю прокладкою банком Аркада, були злодіями з часу створення компанії у середині 1990-х, ніяк не вгамуються, хочуть тепер не покупців житла, а місто грабувати.
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13.04.2023 20:10 Відповісти
Бюджет Києва належить всім киянам ? "Київміськбуд" будує квартири для перепродавців , для орендодавців квартир , для бажаючих спасти гроші від інфляції ?
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13.04.2023 20:55 Відповісти
Ситуація, думаю, така: з початком війни продажі зникли. Будівництво згодом теж зупинили, робітників відправили в простой, а потім звільнили. Але Ігор Кушнір сам себе звільнити не може, і зп скоротити пропорційно скороченню діяльності теж не хоче. А поряд з ним ще грядка таких же манагерів. Ось за рік і прохавали гроші, за які треба було будувати. А тепер мають суцільний нуль на р/р і недобудови.
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13.04.2023 21:12 Відповісти
А ПРОСЯТ У КЛИЧКО В РЕСТОРАНЕ ИШАК !?)
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13.04.2023 21:41 Відповісти
Є кола, трикутники, квадрати. Є куби, конуси... А ще є піраміди ! І щоб не молов цей діяч- управлінець- топ менеджер, за його заявою стирчать довгі вуха чергової звичайної розводнячої фінансової піраміди. Інвестори, "да минет вас чаша сия ".
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13.04.2023 22:39 Відповісти
А нафіга? Що ви будете із тим житлом робити? Нема кому то житло купувати бо виїхали люди, а у тих хто лишився нема грошей на то діло. Ринок житла стоїть як вкопанний.
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13.04.2023 23:13 Відповісти
100%, при цьому на вживане житло ціни грохнулися суттєво, а от забудовники на нове ціно не скидають ціни... Зараз за ціною порожньої 1-кімнатної від Київміськбуду можна купити 2-кімнату з ремонтом!
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14.04.2023 11:19 Відповісти
Я не зрозумів ситуацію, інвестори вклали гроші ( мабуть по курсу ), то яка проблема, будуйте. Не платять інвестори - не будуйте, це їх вибір. Яким боком державні кошти до вашої компанії? ЗАРАЗ ВІЙНА в країні! не забули? краще бійцям допомогти, а ваш київміськбуд нехай банкротує якщо не вмієте вести бізнес.
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14.04.2023 09:39 Відповісти
Київ***буд, а ви не ******, часом? Чого це ми маємо з наших податків оплачувати ваше красиве життя? Не можете працювати, банкрутійте і йдіть на ***.
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14.04.2023 13:37 Відповісти
Ну логика с одной стороны есть, когда предприятие просит у учредителей о доп. финансировании в случае каких-то проблем - это распространённая практика. Но в принципе, какого хрена у него учредитель Киевский гор. совет? Больше всего это похоже на огромную схему по приватизации доходов и национализации убытков.
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14.04.2023 15:34 Відповісти
Крыша и слуга ОПЗЖ Ермак а также его зам Татаров который при Януковиче был замом главного следователя Украины и шил дела на активистов майдана решили разобраться с героем Украины полковником ГУР. Узурпация власти Ермаком и Татаровым продолжается, скоро будем читать книгу как Татаров с подозреваемого стал куратором правоохранительной системы от ОП благодаря Ермаку. Евросоюз высунул одним из требованием для вступления Украины в ЕС реформы в Конституционном суде которую Ермак успешно блокирует так же как и два года блокировал назначение Клименко главой САП. Любители русского мира ТОП Регионалы и ОПЗЖешники они же Видновлення Украины на свободе а некоторые свободно передвигаются в Украине а сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец является замом главы постоянной земельной комиссии Киевсовета и распоряжается нашей землей в Столице пока наши воины защищают каждый метр, сейчас еще на подходе разворованное коммунальное предприятие Киевгорстрой Кушниром который при Януковиче был замом министра обороны и которого крышует Ермак с Кравцом а за Кравцом сам призер мутных схем Левочкин (не давно в ресторане Ишак журналист Украинской правды Ткач зафиксировал встречу Арахамии и Кравца). Так же Бизнес-партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев еще 2019 году стал заходить в бизнес Медведчука-Столара а именно в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, конечно на все это закрывал глаза внештатный советник Ермака глава НКЦПФР Магомедов, банки которые участвовали в схемах Укргазбанк и Кристалбанк не подавали отчеты в Нацбанк не без помощи Кирила Шевченка бывшего главы Нацбанка который закрывал глаза на это, по таким же схемам в Киевгорстрое через строительные фонды которыми управляет офшорные КУА выводили капитал Кушнир с Кравцом и инвестировали в бизнес-центры в Европе и недвижимость Кипра. Ермак не только крышует ОПЗЖ он также с ними в схемах вывода капитала, а герою Украины полковнику Червинскому который участвовал в ликвидации террористов в том числе Гиви и Моторолы шьют дело Дерьмаковско-Татаровское ручное ДБР и СБУ.... это многое о чем говорит, нашим военным надо думать как защитится не только от внешнего врага а и от внутреннего
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01.05.2023 16:17 Відповісти
 
 