Китайський експорт до Росії підскочив у березні вдвічі

Експорт Китаю в Росію в березні 2023 року зріс більш ніж удвічі порівняно з роком раніше, у той час як імпорт також виріс двозначними темпами.

Про це пише Reuters із посиланям на дані китайської митниці.

Як повідомляється, експорт Китаю до Росії зріс на 136,4% у березні до загального обсягу $9 млрд, значно швидше, ніж зростання на 19,8%, зареєстроване за перші два місяці разом узяті.

Імпорт із Росії зріс на 40,5% до $11 млрд, також швидше, ніж зростання на 31,3% у січні-лютому.

Оптимистичні дані щодо торгівлі між двома країнами надходять на тлі уповільнення глобального зростання. Міжнародний валютний фонд 11 квітня знизив свої прогнози глобального зростання на 2023 рік до 2,8% з 2,9%, попередивши, що вразливість фінансової системи може спричинити нову кризу.

Китайська митна служба не надала подробиць про те, які продукти сприяли розвитку двосторонньої торгівлі.