Єврокомісія дійшла висновку про неможливість конфіскації заморожених резервів Росії, – ЗМІ

У Європейській Комісії дійшли висновків, що влада ЄС зрештою по праву зобов’язана повернути Росії заморожені на території союзу резерви ЦБ РФ, проте в ЄК намагаються отримати вигоду із ситуації.

"У неопублікованому документі, який є в наявності у Die Welt, ЄК доходить висновку, що розчаровує: заморожені резерви не можна брати, і коли конфлікт закінчиться, їх треба повернути Росії", – пише видання Die Welt із посиланням на неоприлюднений документ комісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Але чиновники дещо вигадали. Вони вказали в документі, який має стати основою для переговорів з окремими державами ЄС, що резерви можна інвестувати і, щонайменше, надати Україні отримані від цього відсотки. ЄК запропонувала вкласти заморожені резерви ЦБ РФ у європейські державні облігації та очікувати прибутковості від них у 2,6%", – йдеться в публікації.

При цьому в ЄС очікують, що в "найгіршому екстремальному сценарії" збитки від такого інвестування становитимуть 4 млрд євро.

Проте низка джерел, знайомих із планами влади ЄС, заявили виданню, що відстежити місце розташування російських резервів за кордоном дуже складно.

Раніше керівники країн G7 в рамках санкцій проти РФ через розв'язану нею війну в Україні ухвалили рішення відключити деякі російські банки від міжнародної системи платежів SWIFT, а також запровадити обмеження щодо міжнародних резервів ЦБ РФ.

У листопаді минулого року глава ЄК Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати понад 300 млрд євро заблокованих коштів РФ для допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз та Шведське головування в ЄС докладають зусиль, щоб знайти законний шлях для спрямування на відновлення України російських активів, що були заморожені у зв’язку з російською агресією.