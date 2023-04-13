Фінська Fortum відмовиться від ядерного палива з Росії

Фінський енергоконцерн Fortum працює над пошуком заміни ядерного палива з Росії, розглядається варіант із Westinghouse.

"Для нас зрозуміло, що ми не продовжуватимемо імпорт ядерного палива з Росії після закінчення контракту або якщо буде введено санкції", – повідомив CEO Fortum Маркус Раурамо під час зборів акціонерів компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Раурамо нагадав, що зараз у Fortum є контракт з "ТВЕЛ" (входить до ДК "Росатом") на постачання ядерного палива для АЕС "Ловіїса". Контракт діє до 2027-2030 років, доки не закінчиться термін експлуатації старих реакторів.

АТ "ТВЕЛ" консолідує всі російські активи у сфері виробництва ядерного палива, розділово-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг та обладнання до них. Єдиним акціонером компанії є АТ "Атоменергопром".

Як повідомляється на сайті компанії, компанія "виготовляє більше третини споживаної у світі збагаченої уранової продукції", її постачання за кордон здійснює "Техснабекспорт".

Раніше повідомлялося, що США та Європейський Союз мають намір посилити співпрацю у сфері ядерних матеріалів для зниження залежності від Росії та підтримують зусилля щодо диверсифікації їх поставок.

До того з української сторони неодноразово висловлювали сподівання на введення санкцій проти ядерної галузі Росії.