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Львів (789) опалювальний сезон (793)

Львів завершує опалювальний сезон

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львів,опалення

Сьогодні, 13 квітня, у Львові завершується опалювальний сезон для всіх категорій споживачів послуг теплопостачальних підприємств міста.

Проте за потреби бюджетні установи – школи, садочки, лікарні – зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень, сказано в повідомленні Львівської міської ради.

"З огляду на те, що середньодобова температура становить вище 8 градусів, від сьогодні, 13 квітня, завершуємо опалювальний сезон у Львові. Зранку тепловики поступово розвантажуватимуть джерела теплопостачання – котельні, ЦТП, і припинятимуть подачу тепла до будинків", – заявив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону відбувається якщо впродовж трьох діб середньодобова температура становитиме більше 8 градусів тепла.

Як повідомлялося, із 8 квітня в Києві завершили опалювальний сезон.

Автор: Галина Ялівець
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