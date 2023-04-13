Компанія Clearview AI може відкрити офіс в Україні, – Федоров

Компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей – використання штучного інтелекту на митниці та в банківській сфері.

"Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки. Це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал", – повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі з СЕО Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом.

За словами Федорова, компанія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, а технологіями від Clearview AI користуються 14 державних органів.

"Завдяки штучному інтелекту вдається розпізнавати обличчя російських військових злочинців, щоб у подальшому притягнути до відповідальності. Також він допомагає посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів", – пояснив Федоров.