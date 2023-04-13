IT-компанії не змогли забронювати від мобілізації за новими правилами жодного працівника, – асоціація

Українські IT-компанії нарікають на труднощі з оформленням бронювання військовозобов’язаних співробітників відповідно до нового порядку і поки що не змогли забронювати за цією процедурою жодного співробітника.

За словами виконавчого директора асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка, процедура бронювання просувається дуже повільно, більшість заявок досі знаходяться на етапі розгляду, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що нова процедура бронювання не має чітких термінів розгляду заявок від бізнесу, а також містить низку неузгодженостей.

Крім того, в асоціації наголосили на відсутності зрозумілої процедури, яка б забезпечила можливість здійснювати короткострокові поїздки за кордон представникам галузі.

Водночас у компаніях SoftServe та Intellias раніше розповіли українській редакції Forbes, що не поспішають складати списки на бронювання за новим порядком.

"Ми чули негативний досвід від наших конкурентів, які подавали людей. У межах процесу ти повністю оновлюєш дані про людей, і ті люди отримували повістки та йшли в армію", – пояснював віцепрезидент із HR Intellias Роман Гапачило.

Найбільший в країні IT-роботодавець "ЕРАМ Україна" із понад 11 500 українських співробітників подав на розгляд списки за новим порядком ще у лютому. Проте результатів досі не отримав.

Частина ІТ-компаній ще не скористалися новою процедурою, оскільки оформлюють статус критичного для економіки підприємства.

Як повідомлялося, станом на середину березня заброньовано від мобілізації до Збройних Сил близько 528 тисяч працівників українських компаній. При цьому за новим порядком, ухваленим наприкінці січня, було заброньовано лише 2176 осіб. Загалом найбільше заброньованих в енергетичній галузі – 163 тис. осіб, в агропромисловому секторі – 63 тис. осіб, а також в ІТ-галузі – 11 тис. осіб.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників. Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.