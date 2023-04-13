Співмешканка митника Черкасського вивезла з України $760 тисяч

Співмешканка заступника голови Державної митної служби в березні 2022 року перевезла через кордон $760 тис.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відомстві не уточнюють імені чиновника, утім зазначають, що за рішенням уряду він був звільнений з посади 24 березня 2023 року. Тоді, як відомо, звільнили заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського.

НАЗК порахувало, що у 2020 році він та його співмешканка володіли 4,7 млн грн, 75 тис. євро та $255 тис., тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 млн грн.

У 2021 році пара отримала дохід на суму 2,4 млн грн, а в першому кварталі 2022 року – майже 288 тис. грн. Також у тому ж році чиновник продав нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на суму майже 6,3 млн грн.

Тобто загальні грошові активи Черкасського та його співмешканки становили 23,6 млн грн, уточнюють у відомстві.

Проте, за даними Львівськох митниці, жінка у 2022 році при перетині кордону вивезла $760 тис.

"На кордоні вона надала банківську довідку, у якій зазначено, що з поточного рахунку жінка зняла готівкою $1,3 млн (в еквіваленті станом на 1 березня 2022 року – 38 025 000 грн). Тобто співмешканка зняла суттєво більшу суму, ніж вказано в офіційних доходах обох партнерів", – додали в НАЗК.

Зазначається, що Агентство направило матеріали до НАБУ для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), та здійснення досудового слідства, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, НАЗК виявило у заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч.

Руслан Черкасський за часів Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Його називали реальним керівником Митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу президента Олега Татарова.