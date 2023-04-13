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Новини Корупція
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НАЗК (453) Державна митна служба (353)

Співмешканка митника Черкасського вивезла з України $760 тисяч

Новини БізнесЦензор Корупція

черкасський

Співмешканка заступника голови Державної митної служби в березні 2022 року перевезла через кордон $760 тис.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відомстві не уточнюють імені чиновника, утім зазначають, що за рішенням уряду він був звільнений з посади 24 березня 2023 року. Тоді, як відомо, звільнили заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського.

НАЗК порахувало, що у 2020 році він та його співмешканка володіли 4,7 млн грн, 75 тис. євро та $255 тис., тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 млн грн.

У 2021 році пара отримала дохід на суму 2,4 млн грн, а в першому кварталі 2022 року – майже 288 тис. грн. Також у тому ж році чиновник продав нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на суму майже 6,3 млн грн.

Тобто загальні грошові активи Черкасського та його співмешканки становили 23,6 млн грн, уточнюють у відомстві.

Проте, за даними Львівськох митниці, жінка у 2022 році при перетині кордону вивезла $760 тис.

"На кордоні вона надала банківську довідку, у якій зазначено, що з поточного рахунку жінка зняла готівкою $1,3 млн (в еквіваленті станом на 1 березня 2022 року – 38 025 000 грн). Тобто співмешканка зняла суттєво більшу суму, ніж вказано в офіційних доходах обох партнерів", – додали в НАЗК.

Зазначається, що Агентство направило матеріали до НАБУ для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), та здійснення досудового слідства, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, НАЗК виявило у заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч.

Руслан Черкасський за часів Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Його називали реальним керівником Митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+19
Вчергове лише задокументували факт...
І що? Всім відразу стало легко, "пораділи",
що хоч комусь стало легше...
P.S. И все так чинно, благородно, по старому...
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13.04.2023 16:12
+11
Як прийнято у нас в Україні нічого йому за це не буде, повідомили, провели обшуки, випустили під заставу, а потім епопея судів все повернули і забули. А потім потрібні люди порекомендують його на нову хлібну посаду.І ті хто
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13.04.2023 17:24
+10
Потрібно мати другом Єрмака.
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13.04.2023 17:27
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os´ hto ne skarzyts´ja na malu zaplatnju v Ukraini

a jak bagato ukrains´kyh 6ahtariv, napryklad, staly milioneramy? ta ni odnogo 🤥
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13.04.2023 15:07 Відповісти
jak6o " u dyvani" gro6i buly, to j znimaty ne treba.....🙃
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14.04.2023 09:57 Відповісти
Вчергове лише задокументували факт...
І що? Всім відразу стало легко, "пораділи",
що хоч комусь стало легше...
P.S. И все так чинно, благородно, по старому...
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13.04.2023 16:12 Відповісти
Я хочу так жить.
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13.04.2023 16:18 Відповісти
Потрібно мати другом Єрмака.
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13.04.2023 17:27 Відповісти
або стати співмешканкою Черкасського
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14.04.2023 08:12 Відповісти
Як прийнято у нас в Україні нічого йому за це не буде, повідомили, провели обшуки, випустили під заставу, а потім епопея судів все повернули і забули. А потім потрібні люди порекомендують його на нову хлібну посаду.І ті хто
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13.04.2023 17:24 Відповісти
свідомо давав злодію хлібну посаду далі в шоколаді, а мали би теж сидіти.
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13.04.2023 17:26 Відповісти
в нерухомість і ОЕА то законно для керівника митниці, вона не копійки коштує, звідки у нього на це гроші, най доводить легальність джерел збагачення.
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13.04.2023 17:42 Відповісти
У них усіх жінки чи співмешканки - супер бізнес леді і батьки все життя працювали, пасли коз (це не жарт - головний лісник у львівській області таке розказував) і збирали копійку до копійки.
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14.04.2023 15:32 Відповісти
Ти диви які оченятка сумлінні! Як би не війна, так би й скирдував, наволочь!!!!
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13.04.2023 17:49 Відповісти
Ой, а як несподівано...
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13.04.2023 18:12 Відповісти
озолотился и на заслуженный отдых... все довольны и поляна накрыта
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13.04.2023 18:47 Відповісти
Тобто загальні грошові активи Черкасського та його співмешканки становили 23,6 млн грн, уточнюють у відомстві.

Проте, за даними Львівськох митниці, жінка у 2022 році при перетині кордону вивезла $760 тис. Джерело: https://biz.censor.net/n3411914

Співмешканка заступника голови Державної митної служби в березні 2022 року перевезла через кордон $760 тис. Джерело: https://biz.censor.net/n3411914

вторник, 15 марта 2022, курсы основных валют, установленные Нацбанком, не изменились. Таким образом, они составили: USD - 29,2549 грн. за 1 доллар, EUR - 33,1707 грн.

23600000/29.25=806.8 тис дол.

Різниця: 806.8-760=46.8 тис дол. - незадекларовано.

Але ж, оскільки є довідка з банку, про зняття 1.3 мільйони, та три місяці 2022 року, на момент перетину кордону, то мабуть, треба дочекатися декларації за 2022 рік, в якій скоріш за все і буде ця різниця задекларована, і справа має бути закрита, після сплати податків.
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13.04.2023 18:55 Відповісти
а ви тут воюйте...
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13.04.2023 20:15 Відповісти
співебарка
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13.04.2023 20:29 Відповісти
Мою дружину не пропустили б,а заарештували!Україна -фейкова,корумпована,бананова країна!Де правда?
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13.04.2023 20:56 Відповісти
Чергове лайно від привладних осіб під час дії Особливо періоду та 10 років кривавої московської війни в Україні!!

Порошенку знайшли 100 причин, що не пустити за КОРДОН, а своїх заробітчан, з чемоданами награбованих дєньог, аж на РАЗ, через кордон!!!
Мабуть, теж рахамія посприяв «за копійчану роботу»…
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13.04.2023 21:21 Відповісти
При цій владі одна корупція і це під час війни....скрізь усі свої..міняють на більш послушних...
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13.04.2023 22:23 Відповісти
народ цю владу і привів, і спонукає до корупції даючи взятки щоб вирішувати свої питання в обхід закону,тому що так набагато швидше і легше, забудовники дають взятки щоб будувати в незаконних місцях, люди в лікарнях для того щоб швидко пройти лікарів дають взятки знайомим медсестрам чи лікарям і роблять свої справи, в вузах дають взятки щоб здавати заліки і екзамени,і таких прикладів масса
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14.04.2023 08:55 Відповісти
Всі ці гниди типу цієі «жінки митника» рік томму повивозили чемодани налічних, а дехто мабуть, і вагони , типу медведчучки-маряенко, або усіляких котвицьких((((
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13.04.2023 22:32 Відповісти
"Не так страшні московські воші, як украіньські гниди." С.В. Петлюра
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14.04.2023 07:42 Відповісти
А зачем навіщо це обсмоктувати когда все дружно ее выпустили с концами прям на таможне видя сколько бабла , а теперь АЙ АЙ столько украл и украла и уехала как беженка небось и там льготами еще пользуется пособия получает жилье бесплатное и не нехтует и мы ничего с этим не можем сделать, а если можем то не делаем бо не хотим, , зачем этой инфой нам головы засырают если НИ ФИГА НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ФАКТУ чтоб такое упразнять, это все , чтоб нам просто языками потрепать. У нас быстрее и с вероятностью 100 % посадят простого обывателя и отнимут то и чего нет и сделают должным того кто из магазина украл что то бо голодный, а тот кто пришел и милионы украл НИКОГДА НЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ так на хера на эта статья
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14.04.2023 08:37 Відповісти
Шоб у вас не було сумнівів, нічого не змінилося, стало тільки дорожче. Кожна машина секонду при перетині кордону в Україну платить 600 євро готівкою, а починалося до 22 року зі 100 євро. Як то кажуть, всі корупціонери та олігархи виїхали, судову систему реформували, прийміть нас в ЄС та НАТО!
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14.04.2023 08:56 Відповісти
Путін та олігархіи це мафія в Росії. Верховна рада України зробила такі закони,що працюють тільки на олігархів України, які є бандитами 1990 на момент розвалу СРСР, вони все тоді приватизували .люди не мали за що хліба купити. Таможні стали фактично приватними.Тепер ця мафія воює між собою, не шкодуючи вкрадених грошей. Народ Росії і України не бачить корінь зла
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14.04.2023 09:14 Відповісти
Як говорить давня давнюща україгська поговірка, - "Кому Куршавель, а кому і Солідар!"
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14.04.2023 13:34 Відповісти
И шо не знаете что делать? Бабки забрать и купить на них тепловизоры и дроны для ВСУ, коррупционера самого на фронт под Бахмутец…. Тоже мне мля неразрешимая задача! Прям таки Бином Ньютона.
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14.04.2023 13:44 Відповісти
Деньги в иностранных банках,в том числе в Испании. Нужно предоставить документы что олигарх вор и заказчик убийств.Иностранным государствами деньги не пахнут, чем больше-тем лучше для ихней экономики,они продвигают качественный туризм, а не количественный.
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14.04.2023 14:38 Відповісти
Открывают фирму за 3000 евро,вносят в банки миллионы-и добро пожаловатьв страну .так деньги мафиии латинской Америки ,России, Украины хранятся в Испании.И страна, где правит мафия никогда не выдаст ордер на свой арест счетов .считай все пропало
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14.04.2023 16:03 Відповісти
Элитные районы Мадрида занимают колумбийские мафиози,что мешает некоторым местным маркизам ,ведь в Испании королевская монархия,но не мешает стране и её правительству
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14.04.2023 16:16 Відповісти
Кстати, вилла путина и порошенко по соседству в Испании
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14.04.2023 16:19 Відповісти
Европе все равно кому будут продавать свои мерседесы, ролс-ройсы, джеты(личный самолёт),яхты-главное для них своя экономика
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14.04.2023 16:28 Відповісти
Ну і для чого ви все це пишете? Подразнити народ, який гине на фронті ради України, чи чинуш типу Черкаського?
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14.04.2023 16:34 Відповісти
Не всі євреї є багатими,але вони дружні .у 1990 році багато із них почали виїжджати за кордон(були різні програми виїзду).вже тоді перспективи України були ніякі.багато із цих людей набрали кредитів при інфляції 1000%,купили документи (по паспорту єврей),відкривали фірму-набирали кредитів-і через місяць фірма банкрот із чеками,куди вони потратили гроші для комісії по банкрутство.,а чеки виписував будь-який магазин чи фірма на будь-яку суму).так Україна будувала сама собі яму.тепер ця яма -це великий цвинтар.
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26.07.2023 09:57 Відповісти
 
 