"Укренерго" подало позов до "Енергоатома" на 3 мільярди

Оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" вимагає в суді у державного "Енергоатома" 3 млрд грн боргу за надання послуг з диспетчерського управління, у тому числі 2,4 млрд грн основного боргу.

Підготовче засідання призначено на 10 травня, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на ухвалу Господарського суду Києва про відкриття провадження у справі.

"Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 2,47 млрд грн заборгованості, 178,2 млн грн пені, 47,58 млн грн штрафу, 51,26 млн грн 3% річних та 279,93 млн грн інфляційних втрат за договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління... від 27.06.2019 року", – йдеться в ухвалі.