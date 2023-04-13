Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, – Пенсійний фонд

Протягом 2022 року 1,99 мільйона українців отримували зарплату менше або на рівні мінімальної, ще 1,92 млн працівників отримували заробітну плату до 10 тисяч гривень на місяць.

Як свідчать дані, наведені у звіті про роботу Пенсійного фонду у 2022 році, частка працівників, що отримували зарплату менше мінімальної зросла.

"Із 8,6 млн найманих працівників у грудні 2022 року 1,62 млн осіб отримували заробітну плату менше мінімальної (6 700 грн), з них 308,9 тис. осіб – працівники бюджетної сфери. Частка таких осіб у загальній чисельності найманих працівників збільшилась з 11,5% у грудні 2021 року до 18,8% у грудні 2022 року", – уточнюється у звіті.

Порівняно з груднем 2021 року чисельність осіб, у яких рівень заробітної плати менше мінімального розміру заробітної плати, збільшилась на 497,2 тис. осіб.

Середня зарплата, з якої сплачено страхові внески для обчислення пенсії, за 2022 рік зросла на 2,9% і становила 13 376,21 грн (12 993,56 грн у 2021 році).

При цьому кількість осіб, що сплачували страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона – з 9,81 млн до 8,63 млн.

За даними Пенсійного фонду, протягом 2022 року на 14,7 тис. збільшилася кількість юридичних осіб – платників єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Водночас було звільнено на 429,2 тис. осіб більше ніж працевлаштовано. Крім того, легалізовано 38,6 тис. робочих місць.

Загальна чисельність застрахованих осіб у грудні 2022 року становила 10,8 млн осіб, з яких найманих працівників – 8,6 млн осіб. Водночас пенсії минулого року виплачувалися 10,69 млн пенсіонерів.

Як повідомлялося, із 1 березня відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.