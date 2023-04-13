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Пенсійний фонд (369) мінімальна зарплата (131) зарплата (165)

Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, – Пенсійний фонд

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гривня,гроші

Протягом 2022 року 1,99 мільйона українців отримували зарплату менше або на рівні мінімальної, ще 1,92 млн працівників отримували заробітну плату до 10 тисяч гривень на місяць.

Як свідчать дані, наведені у звіті про роботу Пенсійного фонду у 2022 році, частка працівників, що отримували зарплату менше мінімальної зросла.

"Із 8,6 млн найманих працівників у грудні 2022 року 1,62 млн осіб отримували заробітну плату менше мінімальної (6 700 грн), з них 308,9 тис. осіб – працівники бюджетної сфери. Частка таких осіб у загальній чисельності найманих працівників збільшилась з 11,5% у грудні 2021 року до 18,8% у грудні 2022 року", – уточнюється у звіті.

Порівняно з груднем 2021 року чисельність осіб, у яких рівень заробітної плати менше мінімального розміру заробітної плати, збільшилась на 497,2 тис. осіб.

Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, – Пенсійний фонд 01

Середня зарплата, з якої сплачено страхові внески для обчислення пенсії, за 2022 рік зросла на 2,9% і становила 13 376,21 грн (12 993,56 грн у 2021 році).

При цьому кількість осіб, що сплачували страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона – з 9,81 млн до 8,63 млн.

За даними Пенсійного фонду, протягом 2022 року на 14,7 тис. збільшилася кількість юридичних осіб – платників єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Водночас було звільнено на 429,2 тис. осіб більше ніж працевлаштовано. Крім того, легалізовано 38,6 тис. робочих місць.

Загальна чисельність застрахованих осіб у грудні 2022 року становила 10,8 млн осіб, з яких найманих працівників – 8,6 млн осіб. Водночас пенсії минулого року виплачувалися 10,69 млн пенсіонерів.

Як повідомлялося, із 1 березня відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
Так це і є кінцева мета зешобли-щоб людина працювала по 12 годин за миску баланди.ЗЕкономіка.
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13.04.2023 15:18
+16
не скоро) та воно вже так є,закордон мало пенсіонерів поїхало в основному працездатні люди,діти підлітки і вони не повернуться,зараз нашим пенсіонерам в Україні платять пенсії німецькі платники податків і це не секрет бо пенсійний фонд назбирує тільки третину від потрібного..без партнерів з Заходу був би вже колапс соціалки.
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13.04.2023 15:09
+15
Тобто працює 8 млн, а отримують пенсії 10 млн. От що буває коли влада забиває болт на своїх громадян які ментально стали жити європейськими цінностями. Відразу починається відтік молоді закордон і зменшення народжуваності. Такими темпами дуже скоро буде 2 пенсіонера на 1 робітника.
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13.04.2023 14:47
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Тобто працює 8 млн, а отримують пенсії 10 млн. От що буває коли влада забиває болт на своїх громадян які ментально стали жити європейськими цінностями. Відразу починається відтік молоді закордон і зменшення народжуваності. Такими темпами дуже скоро буде 2 пенсіонера на 1 робітника.
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13.04.2023 14:47 Відповісти
Same 4erez rabs´ky zarplatnju bagato tyh, hto zaraz zakordonom ta mae tam robotu, ne bazajut´ povertatysja, navit´ pislja vijnu, nazad 🤨
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13.04.2023 15:02 Відповісти
не скоро) та воно вже так є,закордон мало пенсіонерів поїхало в основному працездатні люди,діти підлітки і вони не повернуться,зараз нашим пенсіонерам в Україні платять пенсії німецькі платники податків і це не секрет бо пенсійний фонд назбирує тільки третину від потрібного..без партнерів з Заходу був би вже колапс соціалки.
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13.04.2023 15:09 Відповісти
А ви думаєте чому більшість місцевих цензорівських пенсів,так радіють зачиненим кордонам?Бо старпери, чудово розуміють,що якщо дати змогу самим активним та працездатним виїхати-годувати їх не буде кому.
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13.04.2023 15:31 Відповісти
А чому активні жінки не виїжджають усі закордон? Для них же кордони відкриті. Щось ти зраду розганяєш де її немає.
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13.04.2023 17:53 Відповісти
Не виїжджають,бо більшість вже виїхало,ще в перші місяці війни.
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13.04.2023 18:09 Відповісти
Прямо всі виїхали. Ахахаха. Ти клоун
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13.04.2023 18:47 Відповісти
Клоун,де я написав що всі?)
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13.04.2023 19:55 Відповісти
*****-то твій татко,котрий по п'яні свинюку,твою мамцю, у хліву трахнув )))))
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13.04.2023 19:53 Відповісти
А де ті питання, які задавав Боневтік Порошенку на стадіоні про мінімальні зарплати і пенсії громадян? Що, гарний мальчік все змінив і громадяни більше не отримують мізер? Так пройшло вжен 4 роки, де зміни, Володю? Ти ж, обіцяв? Чи дурив?
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13.04.2023 16:28 Відповісти
Да ти шооо! Прям 10 пенсів на 2 робітника?!
А на рахунок народжуваності ти дуже сильно помиляєшся. Наразі у нас коефіцієнт народжуваності 0,8 дитини на 1 жінку і це припущення Лібанової, оф. статистики у нас нема, все засекретили, я думаю там все набагато гірше. Тоді як в Європі середній коеф. 1,5. Так, це менше потрібного рівня, але в 2 рази більше ніж у нас. Ситуація із демографією в Україні, не побоюсь цього слова, катастрофічна і не погодитись з цим може тільки повний невіглас.

Доречі, адміни, чому ви не баните за мати Супергада? Як мене то постійно забанюєте, навіть уже за нейтральні коментарі, а цього типа який відверто хамить усім підряд ви не чіпаєте
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13.04.2023 18:09 Відповісти
Наразі у нас війна. Про яку народжуваність може йти мова??? Чи ти ідіот і не розумієш простих речей?
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13.04.2023 18:42 Відповісти
чому ви не баните за мати Супергада? Як мене то постійно забанюєте, навіть уже за нейтральні коментарі,
Тому що він "порохобот".А до них тут являють ласку.
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13.04.2023 20:19 Відповісти
Це якщо взагалі буде робота, бо зараз її дуже обмаль, на ряд вакансій більше 20 осіб на вакансію.
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14.04.2023 10:42 Відповісти
Як це, робітники бюджетної сфери нижче мінімальної?? Що за ліва статистика знову?? Це повний рабдень? Чи 2 дня на тиждень??

Знову закопують бабло в якісь невнятні досліди..то просто зп чорним налом платять й все.

Крім того, нехай не свистять про те, шо 10 мільйонам пенсіонерів підняли на 20% пенсії. Депутатам й суддям може й підняли
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13.04.2023 14:53 Відповісти
Так може у нас 10 мільйонів депутатів і суддів, хто його знає. Я б не здивувався. Точно знаю, що дупутати 1 скликання досі отримують і величезну пенсію, і всю можливу соціалку, від безкоштовної комуналки до безкоштовного лікування всіх видів захворювань і проведення всіх можливих видів операцій. А ще безкоштовне паливо, безкоштовна парковка і тд.
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13.04.2023 15:28 Відповісти
"Як це, робітники бюджетної сфери нижче мінімальної?? Що за ліва статистика знову?? Це повний рабдень? Чи 2 дня на тиждень??" - а от так!

Працівник бюджетної сфери має неповну зайнятість. Наприклад, в школі або в медзакладі немає повної ставки. Є 0,5 або 0,25. Працівник погоджується і його беруть на цю ставку. Так і працює. Таку зарплатню і отримує. Так, мало😕. Але є різне: працівник не хоче йти з такого місця. Влаштовують умови праці, колектив, близькість до дому, врешті решт він любить свою роботу.

Працівнику, наприклад, вчителю, можуть, запропонувати попрацювати так рік, поки якась умовна Соломіія Петрівна піде в дикретну відпустку і звільниться її місце.
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13.04.2023 15:41 Відповісти
Ну так я й про те, що знову ліві дослідження. Може люди й працюють 2 дні на тиждень. Статистичні дослідження в нас такі ж як й економічні.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
Так це і є кінцева мета зешобли-щоб людина працювала по 12 годин за миску баланди.ЗЕкономіка.
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13.04.2023 15:18 Відповісти
Ця мета досягнута. Поцікався як працюють в мережевих гастрономах.
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13.04.2023 15:25 Відповісти
І це тільки зараз стало відомо що пересічні отримують мізерну зарплатню ???? Шановні!!!!! це продовжується вже 30 років, ПОВТОРЮЮ, ТРИДЦЯТЬ РОКІВ, а після війни переважна більшість ПЕРЕСІЧНИХ буде сидіти на паперті, біля церкви, бо, економіки небуло до війни, а опісля тим паче небуде!!!!!
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13.04.2023 16:08 Відповісти
Але ж ржачно, правда зелені?)
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13.04.2023 16:23 Відповісти
Просто нагадаю для невиліковних
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13.04.2023 16:56 Відповісти
"... закликаю працевлаштовуватись і покращувати своє матеріальне становище" - Верещук

хоть немного не по теме, но отражает оношение власти к народу
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13.04.2023 16:57 Відповісти
А чого ж ви хотіли якщо вже зараз міністр -дебіл прямим текстом каже що теперішні 40-45 річні пенсії не матимуть то який взагалі стимул працювати легально ?
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13.04.2023 16:58 Відповісти
До 2060-го року, у ЄС на 10 пенсів буде 2 працюючих. Солідарна пенсійна система приречена давно на смерть. Тільки дурні цього не розуміють. В Швеції ніколи не було цього совкового мотлоху, люди самі собі накопичують на старість
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13.04.2023 17:42 Відповісти
А где же закон, а где же контролирующие органы, которые обязаны за этим следить?

Как такое может быть, чтобы люди получали зарплату ниже минимального уровня?

Есть два объяснению этому - либо они получают зарплату по чёрному, либо их работодатели

отстёгивают налоговой.
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13.04.2023 17:17 Відповісти
"лібо" неповна зайнятість, що очевидно і що відповідає дійсності
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13.04.2023 23:32 Відповісти
Просто бізнес під час війни перевів офіційні зарплати на мінімалку, все інше платить в конвертах. Тому і кількість мінімалок зростає, бо треба економити. А ще блокування накладних імені фашиста гетьманцева робить свою справу.
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13.04.2023 17:46 Відповісти
тіпа до війни ваш бізнес так не робив, що гетьманцев що ваш бізнес одні мародери тільки рила трохи різні.
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14.04.2023 10:45 Відповісти
Будеш вести сам свій бізнес - покажеш приклад, як платити співробітникам нормальну офіційну зарплату від $4000 і сплачувати всі побори гетьманцевих. Бо писдіти на форумах всі усіють.
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14.04.2023 11:17 Відповісти
Да экономика в жопе! ВВП потерял минимум треть, почти половина платежеспособного населения выехала за границу. Если бы не западная фин помощ, то нам бы уже кирдык был.
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13.04.2023 21:23 Відповісти
А іншу частину платоспроможного населення мобілізували.
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14.04.2023 11:44 Відповісти
Мобилизованные достаточно платежеспособны. С ними другая проблема - они исключены из производительной экономики, на них тратятся бюджетные деньги, которых стало меньше.
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14.04.2023 12:52 Відповісти
Ви мене не зрозуміли) я кажу що серед мобілізованих є люди які до мобілізації були забезпечені і платоспроможні, які могли бути задіяні в економіці, на яких можна було не витрачати бюджетні гроші. Але ж це не справедливо, скажуть інші, якщо б їх не мобілізували тільки тому що вони могли бути незалежними від держави. А тепер коли кажуть про заміну людей з війни хто вже виснажився, то ніхто і не думає що це треба робити, немає черг добровольців. Справедливість пішла на другий план, тепер вже всі думають про економіку.
Я вважаю що якщо війна буде до 2024 року в тому ж темпі як і зараз, Україна програє і захід нам не допоможе. Навіщо Україні та економіка, якщо країни не буде вже?
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14.04.2023 22:42 Відповісти
Начну с конца - Украина уже наврядли проиграет. Момент упущен. Был расчет на блицкриг - не сработало. И уже поздно проводить мобилизационные мероприятия. Они лишь ухудшают состояие россии в военном, экономическом и социально-экономическом плане.
Если кто-то расчитывает, что его сменят свежемобилизованные, то это самообман. До победы будут воевать и первые и вторые. Мобилизация идет не для смены военных, а для увеличения численности.
И вы не вполне правы в суждениях. 99.9% мобилизованных вырваны из производительной экономики. Да, есть профессиональные военные, полиция и тп, но они не мобилизованные. А вот мобилизованные все вносили вклад в ВВП, вне зависимости был ли это токарь, дврник или владелец бизнеса. Как и большинство беженцев за границей тоже вырваны из экономики. А в сумме - это практически половина трудоспособного населения...
И вот поэтому я сильно сомневаюсь в падении ВВП на 30%, думаю цифру сильно улучшают высокие зарплаты военных и другие военные расходы финансируемые из внешних источников.
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15.04.2023 00:56 Відповісти
Я не знаю як рахували цю статистику, але бюджетні установи працюють за тарифною сіткою, і там заробітна плата нижче мінімальної, але йде доплата до мінімальної, тому люди отримують мінімалку незажено чи це прибиральник чи провідний інженер. Можливо дивлячись на ці ставки робили статистику.
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13.04.2023 22:23 Відповісти
ого, алігархат на колінах
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14.04.2023 08:37 Відповісти
Я на пенсії. 2 роки тому запропонували роботу. Був вибір офіційно чи вчорну. Вирішив працювати офіційно. За 2 роки заплатив близько 1 млн. до пенсійного фонду. У пенсію не додали жодної копійки! За всі 2 роки! Та вже 6 місяцівпотому! Не працюйте офіційно! Все одно обдурять!
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14.04.2023 10:57 Відповісти
Що ви скиглите,
людей кто получает больше 20 000грн увеличилось в грудні 2022г чуть ли не в два раза.
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14.04.2023 11:12 Відповісти
 
 