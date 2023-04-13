Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, – Пенсійний фонд
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Протягом 2022 року 1,99 мільйона українців отримували зарплату менше або на рівні мінімальної, ще 1,92 млн працівників отримували заробітну плату до 10 тисяч гривень на місяць.
Як свідчать дані, наведені у звіті про роботу Пенсійного фонду у 2022 році, частка працівників, що отримували зарплату менше мінімальної зросла.
"Із 8,6 млн найманих працівників у грудні 2022 року 1,62 млн осіб отримували заробітну плату менше мінімальної (6 700 грн), з них 308,9 тис. осіб – працівники бюджетної сфери. Частка таких осіб у загальній чисельності найманих працівників збільшилась з 11,5% у грудні 2021 року до 18,8% у грудні 2022 року", – уточнюється у звіті.
Порівняно з груднем 2021 року чисельність осіб, у яких рівень заробітної плати менше мінімального розміру заробітної плати, збільшилась на 497,2 тис. осіб.
Середня зарплата, з якої сплачено страхові внески для обчислення пенсії, за 2022 рік зросла на 2,9% і становила 13 376,21 грн (12 993,56 грн у 2021 році).
При цьому кількість осіб, що сплачували страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона – з 9,81 млн до 8,63 млн.
За даними Пенсійного фонду, протягом 2022 року на 14,7 тис. збільшилася кількість юридичних осіб – платників єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Водночас було звільнено на 429,2 тис. осіб більше ніж працевлаштовано. Крім того, легалізовано 38,6 тис. робочих місць.
Загальна чисельність застрахованих осіб у грудні 2022 року становила 10,8 млн осіб, з яких найманих працівників – 8,6 млн осіб. Водночас пенсії минулого року виплачувалися 10,69 млн пенсіонерів.
Як повідомлялося, із 1 березня відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.
Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.
Будь ласка, зачекайте...
А на рахунок народжуваності ти дуже сильно помиляєшся. Наразі у нас коефіцієнт народжуваності 0,8 дитини на 1 жінку і це припущення Лібанової, оф. статистики у нас нема, все засекретили, я думаю там все набагато гірше. Тоді як в Європі середній коеф. 1,5. Так, це менше потрібного рівня, але в 2 рази більше ніж у нас. Ситуація із демографією в Україні, не побоюсь цього слова, катастрофічна і не погодитись з цим може тільки повний невіглас.
Доречі, адміни, чому ви не баните за мати Супергада? Як мене то постійно забанюєте, навіть уже за нейтральні коментарі, а цього типа який відверто хамить усім підряд ви не чіпаєте
Тому що він "порохобот".А до них тут являють ласку.
Знову закопують бабло в якісь невнятні досліди..то просто зп чорним налом платять й все.
Крім того, нехай не свистять про те, шо 10 мільйонам пенсіонерів підняли на 20% пенсії. Депутатам й суддям може й підняли
Працівник бюджетної сфери має неповну зайнятість. Наприклад, в школі або в медзакладі немає повної ставки. Є 0,5 або 0,25. Працівник погоджується і його беруть на цю ставку. Так і працює. Таку зарплатню і отримує. Так, мало😕. Але є різне: працівник не хоче йти з такого місця. Влаштовують умови праці, колектив, близькість до дому, врешті решт він любить свою роботу.
Працівнику, наприклад, вчителю, можуть, запропонувати попрацювати так рік, поки якась умовна Соломіія Петрівна піде в дикретну відпустку і звільниться її місце.
хоть немного не по теме, но отражает оношение власти к народу
Как такое может быть, чтобы люди получали зарплату ниже минимального уровня?
Есть два объяснению этому - либо они получают зарплату по чёрному, либо их работодатели
отстёгивают налоговой.
Я вважаю що якщо війна буде до 2024 року в тому ж темпі як і зараз, Україна програє і захід нам не допоможе. Навіщо Україні та економіка, якщо країни не буде вже?
Если кто-то расчитывает, что его сменят свежемобилизованные, то это самообман. До победы будут воевать и первые и вторые. Мобилизация идет не для смены военных, а для увеличения численности.
И вы не вполне правы в суждениях. 99.9% мобилизованных вырваны из производительной экономики. Да, есть профессиональные военные, полиция и тп, но они не мобилизованные. А вот мобилизованные все вносили вклад в ВВП, вне зависимости был ли это токарь, дврник или владелец бизнеса. Как и большинство беженцев за границей тоже вырваны из экономики. А в сумме - это практически половина трудоспособного населения...
И вот поэтому я сильно сомневаюсь в падении ВВП на 30%, думаю цифру сильно улучшают высокие зарплаты военных и другие военные расходы финансируемые из внешних источников.
людей кто получает больше 20 000грн увеличилось в грудні 2022г чуть ли не в два раза.